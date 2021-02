RB Leipzig, News und Gerüchte: Wie Red Bull Salzburg am Upamecano-Transfer mitverdient, Angelino mit Seitenhieb gegen Guardiola

Die News und Gerüchte heute zu RB Leipzig. Salzburg verdient am Upamecano-Transfer nach München mit. Angelino berichtet über seine Zeit bei City.

RB Leipzig heute am Donnerstag. Alle wichtigen News, Gerüchte und Transfers vor dem Topspiel am Wochenende in der Bundesliga.

Hier findet Ihr die Nachrichten von heute zu den Roten Bullen an einem Ort.

RB Leipzig, News: Wie Red Bull Salzburg am Upamecano-Transfer mitverdient



Mit Saisonende wird Dayot Upamecano von RB Leipzig zum FC Bayern übersiedeln. Ein Transfer, der auch Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg einen Geldregen beschert.

Mitte Februar bestätigte RB Leipzig den Abschied von Dayot Upamecano Richtung München. Die Bayern aktivierten die Ausstiegsklausel über 42,5 Millionen Euro im Vertrag des 22-Jährigen.

"Wir sind glücklich, dass wir Dayot Upamecano für den FC Bayern München gewinnen konnten. Dayot wird ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt", freute sich Bayerns Sport-Vorstand Hasan Salihamidzic über die Neuverpflichtung.

Freuen darf sich auch Upamecanos Ex-Verein Red Bull Salzburg. In der Mozartstadt kickte der Innenverteidiger zwischen 2015 bis 2017, bis er für zehn Millionen Euro nach Leipzig wechselte. Wie die Krone berichtet, fließen nun weitere sechs Millionen Euro nach Salzburg. Denn die Weiterverkaufsbeteiligung für das Defensivtalent liegt bei 15 Prozent.

RB Leipzig News: Angelino mit Seitenhieb gegen Guardiola "Habe nicht so viel gespielt, wie ich wollte"

Flügelflitzer Angelino vom Bundesligisten RB Leipzig sieht einen entscheidenden Unterschied zwischen seinem Trainer Julian Nagelsmann und seinem Ex-Coach Pep Guardiola. "Einer hat mir das Selbstvertrauen geschenkt und mich aufgestellt. Und der andere nicht", sagte der Spanier am Mittwoch.

Der Linksverteidiger war Anfang 2020 von Manchester City nach Leipzig ausgeliehen worden, nachdem er bei Guardiola kaum mehr zu Einsätzen gekommen war.



Unter Nagelsmann entwickelte sich Angelino bei RB zum absoluten Stammspieler, weshalb ihn der Klub dank einer Kaufpflicht über den Sommer hinaus fest verpflichtete. In 31 Pflichtspielen erzielte der 24-Jährige in der laufenden Spielzeit acht Treffer und legte elf weitere auf. Dankbar ist er dafür vor allem seinem Trainer. "Wir haben ein gutes Verhältnis", so Angelino: "Er hat mir einen riesigen Schub für meine Karriere gegeben."

Mit allzu viel Wehmut wollte er aber nicht auf seine Zeit in Manchester zurückblicken: "Ich habe viel von Pep gelernt, auf der anderen Seite habe ich nicht so viel gespielt, wie ich wollte." Seinem derzeitigen Trainer Nagelsmann, an dem laut dem englischen Telegraph Tottenham Hotspur interessiert sein soll, sagte er indessen eine steile Laufbahn voraus. "Er trainiert ein sehr gutes Team, man stelle sich vor, was er mit einem noch besseren Team tun kann", so Angelino: "Er hat eine lange Karriere vor sich."

Gladbach-Stürmer Thuram vor Spiel gegen RB "Alles ist besonders an Leipzig"

Gladbach-Stürmer Marcus Thuram lobt den kommenden Kontrahenten RB Leipzig vor dem Bundesliga-Topspiel. "Alles ist besonders an Leipzig. Sie haben eine großartige Defensive, ein großartiges Mittelfeld und einen großartigen Sturm.", sagte er zu Bundesliga.com im Interview.

"Und sie haben einen großartigen Trainer.", führt der 23-Jährige weiter aus. Der Stürmer zeigt großen Respekt vor den Sachsen. Wie Gladbach gegen sie herangehen muss erklärt er wie folgt: "Wir müssen auf uns fokussiert sein und nicht über den Gegner nachdenken, der vor uns steht."

Am kommenden Samstag um 18.30 Uhr spielen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach im Spitzenspiel der Bundesliga. Während die Roten Bullen versuchen, die Bayern zu jagen, wollen die Gladbacher noch gerne die Champions-League-Plätze erreichen.

RB Leipzig, News: Orban hält Gladbach-Spiel in Budapest für RB-Vorteil

Leipzigs Willi Orban sieht die Sachsen vor dem Topspiel wegen Gladbachs "Heimspiel" in Budapest im Vorteil. "Wir kennen die Belastung eines späten Abendspiels in der Champions League. Du kommst spät ins Bett, hast ein schweres Spiel in den Beinen und im Kopf", sagt der 28-Jährige vor der Partie.

Wegen der aktuellen Corona-Einreisebeschränkungen hatte die Borussia ihr Heimspiel gegen Manchester City in der Champions League in Budapest ausgetragen. Dort hatte eine Woche zuvor auch RB das Hinspiel gegen den FC Liverpool gespielt.



Trotz der 2:0-Niederlage gegen das Team von Jürgen Klopp rechnet sich der Ungar für seine Mannschaft noch Chancen aus. "Wir wollen uns in allen Wettbewerben bestmöglich verkaufen, haben auch ein Weiterkommen in der Champions League noch nicht abgehakt", meint er zu den aktuellen Zielen.

Für die Roten Bullen stehen entscheidende Spiele an. Nach dem Topspiel gegen Borussia M'Gladbach treffen sie im DFB-Pokal auf den VfL Wolfsburg. Eine Woche drauf steht das Rückspiel gegen den FC Liverpool an.

