RB Leipzig, News und Gerüchte: Zwei Top-Talente im Visier, Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gibt sich im Titelrennen bescheiden

Personal-Update: @eforsberg10, Kevin #Kampl und Dayot #Upamecano sind wieder fit und zurück im Mannschaftstraining.



Das Trio ist eine Option für den Kader für das Topspiel am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach.

RB Leipzig, News: Geschäftsführer Oliver Mintzlaff spart sich Kampfansage an den FC Bayern im Titelkampf

Geschäftsführer Oliver Mintzlaff von RB Leipzig hält nichts von großen Kampfansagen an den FC Bayern im Meisterrennen der Bundesliga. "Wir waren in der letzten Saison Herbstmeister, hatten einen ordentlichen Vorsprung und sind dann am Ende Dritter geworden", sagte der 45-Jährige am Freitag im ZDF-Morgenmagazin: "Dementsprechend ist es jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen und den Meisterschaftskampf ausrufen."

Leipzig hat als Zweiter in der Tabelle nur noch zwei Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus München, der zuletzt fünf Zähler auf die Sachsen eingebüßt hatte. Am Samstag kommt es zum Fernduell. Während die Bayern gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) spielen, trifft RB auf Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Laut Mintzlaff müsse Leipzig nun Konstanz beweisen und "unsere 150 Prozent dann immer wieder bringen", nur dann habe man eine Chance, weiter auf den Top-Rängen zu verweilen. "Dementsprechend macht es keinen Sinn, unser Saisonziel Champions-League-Qualifikation über Bord zu werfen und zu sagen: 'Wir greifen jetzt die Bayern an'", sagte Mintzlaff.

RB Leipzig, News: Sportdirektor Krösche bestätigt Interesse an den Brian Brobbey und Radu Dragusin

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche hat verraten, dass sich RB um die beiden 19-jährigen Talente Brian Brobbey (Stürmer, Ajax Amsterdam) sowie Radu Dragusin (Innenverteidiger, Juventus Turin) bemüht. "Das sind interessante Jungs, die vom Gesamtpaket her grundsätzlich zu unserer Philosophie passen würden", erklärte der 40-Jährige im Gespräch mit der Bild.

Die Umsetzung der Deals gestalte sich jedoch als schwierig. "In der Vergangenheit hatten wir mit unserer Transferphilosophie ein gewisses Alleinstellungsmerkmal", führte Krösche aus: "Inzwischen wollen auch immer mehr andere europäische Top-Klubs die jungen Spieler verpflichten." Dementsprechend sei die Konkurrenz um talentierte Nachwuchsspieler deutlich größer als zuvor.

Ajax-Juwel Brobbey hatte bereits verkündet, die Niederländer zum Saisonende zu verlassen. "Wir finden es sehr bedauerlich und haben alles getan, um ihn länger bei Ajax zu halten", betonte Sportdirektor Marc Overmars seinerzeit. Der Vertrag des Rechtsfußes läuft im kommenden Sommer aus, damit wäre für ihn keine Ablöse fällig. Beim Traditionsklub kommt Brobbey in der laufenden Spielzeit auf wettbewerbsübergreifend neun Profi-Einsätze, in denen er dreimal traf. Auch Borussia Dortmund wird Interesse am Offensivmann nachgesagt.

Auch Dragusins Arbeitspapier in Turin läuft im Sommer aus. Der Rumäne, der aus der Jugend der Alten Dame stammt, bringt es in der bisherigen Saison auf vier Einsätze im Team von Coach Andrea Pirlo.

RB Leipzig, News - Vor direktem Duell: Gladbach-Sportdirektor Max Eberl traut den Sachsen den Titel zu

Während sich Leipzig-Geschäftsführer Oliver Minzlaff mit Blick auf das Titelrennen zurückhält, traut Gladbachs Sportdirektor Max Eberl den Bullen die Meisterschaft durchaus zu. "Leipzig war in den letzten Jahren immer mal wieder dran", sagte Eberl vor dem Duell am Samstag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER) bei den Sachsen und ergänzte: "Klar haben sie die Möglichkeit, Meister zu werden."

Leipzig (47 Punkte) liegt nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München, Gladbach (33) muss sich derzeit mit Rang acht begnügen. Die Fohlen zeigten zuletzt schwankende Form, kassierten im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch eine 0:2-Niederlage gegen Manchester City, Rose sieht durchaus Parallelen zwischen City und Leipzig.

"Natürlich hat RB Leipzig wie Manchester City einen herausragenden Trainer", meinte der zu Borussia Dortmund wechselnde Borussen-Coach über Julian Nagelsmann, der für "guten, attraktiven Fußball" stehe und Leipzig auf "ein gutes Niveau" gehoben habe. Sowohl City als auch RB zeichne "gutes und viel Gegenpressing" sowie "hohes Anlaufen" aus.

Im Hinspiel hatte der Ex-Leipziger Hannes Wolf den einzigen Treffer beim 1:0-Sieg für Gladbach erzielt. Wolf, zuletzt nicht ganz so stark, kannte Trainer Rose noch aus Salzburger Zeiten, sei aber kein "Trainer-Spieler". So etwas gebe es nicht, betonte Eberl: "Ein Spieler wird von einem Verein verpflichtet." Wenn der Spieler unter dem Trainer schon gearbeitet habe, sei das "ein wunderbarer Nebeneffekt".

