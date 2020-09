RB Leipzig, News und Gerüchte: Zwei Alternativen für Alexander Sörloth? Ricardo Horta als Rashica-Ersatz im Visier

RB Leipzig hat offenbar zwei Alternativen für Alexander Sörloth im Visier und auch ein Ersatzmann für Milot Rashica steht wohl bereit. Alles zu RBL.

Die neue Spielzeit steht in den Startlöchern und ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Angreifer.

Während es Leihspieler Patrick Schick aller Voraussicht nach zu Bayer Leverkusen zieht, buhlen die Sachsen um -Torjäger Alexander Sörloth. Allerdings könnte sich die Verpflichtung des Norwegers problematisch gestalten, denn die Türken fordern wohl eine für RB nicht stemmbare Ablösesumme.

Auf der Suche nach möglichen Alternativen hat der Champions-League-Halbfinalist nun wohl zwei weitere Kandidaten im Visier.

Außerdem: Leipzig hat offenbar bereits ein Angebot für eine Rashica-Alternative abgegeben.

Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig an diesem Donnerstag findet Ihr hier in diesem Artikel.

RB Leipzig: Alexander Sörloth wohl zu teuer - Vlahovic und Petkovic als Alternativen?

Bundesligist RB Leipzig plant auf der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar ein Umdenken.

Da Trabzonspor für Wunschkandidat Alexander Sörloth nach Informationen der Bild mehr als 20 Millionen Euro verlangt und dies für die Sachsen nicht zu stemmen sein soll, bringt das Blatt mit Dusan Vlahovic (20) von der sowie Bruno Petkovic (25) von zwei Alternativen ins Spiel.

Allerdings bekäme RB im Werben um Vlahovic, der noch bis 2023 bei der Fiorentina unter Vertrag steht, namhafte Konkurrenz, denn auch die AS Roma sowie sollen um den jungen Serben buhlen.



Rashica-Ersatz: RB Leipzig gibt offenbar Angebot für Bragas Ricardo Horta ab

Die Diskussionen um einen möglichen Wechsel von Bremens Milot Rashica zu RB Leipzig ziehen sich seit mehreren Monaten. Nun haben die Sachsen offenbar einen möglichen Ersatz für den Kosovaren ins Visier genommen: Ricardo Horta von SC Braga.

Wie Sky berichtet, hat RB bereits ein erstes Angebot in Höhe von 13 Millionen Euro für den Portugiesen ausgegeben.

Der 25-jährige Außenstürmer steht bei Braga noch bis 2025 unter Vertrag.



RB Leipzig - Dayot Upamecano fühlt sich wohl in Sachsen

RB Leipzig: Fans beim Bundesligastart gegen zugelassen

RB Leipzig darf den Start in die neue Saison der gemeinsam mit seinen Fans erleben. Zur ersten Partie gegen den FSV Mainz 05 am 20. September erhalten nach SID-Informationen 8400 Fans Einlass in die Red-Bull-Arena. Das macht rund 20 Prozent des gesamten Fassungsvermögens aus.

Offenbar hat das Sicherheitskonzept des Vereins mit Masken und Abstandsgebot das örtliche Gesundheitsamt überzeugt. RB Leipzig hatte im März dieses Jahres beim Champions-League-Spiel gegen (3:0) auch das letzte Spiel im deutschen Profi-Fußball vor Zuschauern erlebt.



RB Leipzig: Der Spielplan für die kommenden Wochen