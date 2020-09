RB Leipzig, News und Gerüchte: Nagelsmann hofft auf Lösung des Transferpuzzles, Laimer besuchte Werner in London - alle Infos zu RBL heute

Julian Nagelsmann von RB Leipzig äußert sich zum schwer in Tritt kommenden Transferfenster und zum Leipziger Zuschauerkonzept. Alle News zu RB.

startet am 12. September im gegen den in die neue Saison 2020/21. Nach dem dritten Platz in der und dem Halbfinaleinzug in der UEFA ist die Truppe von Julian Nagelsmann gewillt, auch heuer eine gute Runde zu spielen.

Der Chefcoach der Sachsen sprach am Freitag von der Schwierigkeit des aktuellen Transferfensters, welches von der Corona-Pandemie betroffen ist. Außerdem nahm er Stellung zum Zuschauerkonzept des Bundesligisten.

Außerdem: Die Sachsen buhlen um -Torjäger Alexander Sörloth und auch eine Rashica-Alternative gibt es. Und: Konrad Laimer war in Leipzig bei Timo Werner.

Alle News und Gerüchte zu RB Leipzig an diesem Freitag findet Ihr hier in diesem Artikel.

RB Leipzig - Nagelsmann vor kompliziertem Kader-Puzzle: "Transfermarkt kommt nicht in Schwung"

Trainer Julian Nagelsmann von Bundesligist RB Leipzig sieht bei der Zusammenstellung des Kaders für die neue Saison noch einige Herausforderungen. "Der Transfermarkt kommt nicht wirklich in Schwung", sagte Nagelsmann am Freitag. Am schnellsten erwarte er eine Einigung bei Linksverteidiger Angelino, der in der abgelaufenen Rückrunde von ausgeliehen war. "Den brauchen wir unbedingt", so Nagelsmann.

Da die Belastung in der anstehenden Spielzeit "nicht der Norm entspricht, die wir sonst gewöhnt sind", müsse der Klub laut Nagelsmann noch an einigen Stellen nachbessern. Vor allem im Sturm muss Ersatz für den zum abgewanderten Timo Werner und Patrik Schick her, den die nicht für ein weiteres Mal nach Leipzig ausleihen wollte. Dass auf dieser Position der Norweger Alexander Sörloth ein Thema werden könnte, bestätigte der Trainer: "Das kann ein Ersatz sein. Auch mit dem beschäftigen wir uns."

In der Offensive hatte RB bereits den Südkoreaner Hee-Chan Hwang von Red Bull Salzburg gekauft. Neben einem weiteren Angreifer wünscht sich Nagelsmann zudem einen schnellen Außenspieler. "Das ist aber auch ein Markt, der - was Kaufen angeht - nicht zu stemmen ist", sagte er: "Daher müssen wir gucken, ob wir einen Leihspieler finden, der dieses Profil erfüllt."

Verabschiedet hat sich der 33-Jährige von der Verpflichtung eines kopfballstarken Box-to-Box-Spielers. Ein solcher Transfer sei "unbezahlbar". Generell hielt Nagelsmann fest: "Die Wunschspieler, die ich noch hätte, sind eher für FIFA, aber das ist nicht die Realität." (SID)

Quelle: Imago Images / Poolfoto

RB Leipzig - Nagelsmann kontert Söder: "Keine Entscheidung aus dem Bauch heraus"

Trainer Julian Nagelsmann von Bundesligist RB Leipzig hat die bevorstehende Rückkehr der Fans erneut begrüßt und die Kritik von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zurückgewiesen. Das Gesundheitsamt Leipzig hatte RB erlaubt, zum Saisonstart der Bundesliga am 20. September gegen den FSV 8500 ins Stadion zu lassen.

"Grundsätzlich finde ich es ein gutes Zeichen für alle, dass wir ein Stück zur Normalität zurückkehren", sagte Nagelsmann. Man habe in Sachsen und Leipzig ja auch nicht so viele Infizierte. "Und das ist ja keine Entscheidung aus dem Bauch heraus, die ist ja auch wissenschaftlich begründet", meinte der RB-Coach.

Söder hatte den Funke-Medien gesagt, dass RB Leipzig mit der Rückkehr der Fans "kein gutes Signal" gesendet habe. "Das führt zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung unter den Vereinen, wenn nur an bestimmten Spielorten einheimische Fans ins Stadion dürfen", sagte der CSU-Politiker.

Nagelsmann glaubt, dass die Debatte nicht ganz frei von Neid ist. Zuletzt habe es bei der Frage, "ob ein Restaurant oder ein Einzelhandel aufmachen darf, auch eine Neiddiskussionen gegeben", sagte Nagelsmann, "die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wenn zwei Restaurants offen haben, ist es doch besser, als wenn keins geöffnet hat", meinte Nagelsmann. (SID)

RB Leipzig: Konrad Laimer besuchte Timo Werner in London - "Ihm geht es gut"

Leipzig-Allrounder Konrad Laimer hat seinen Ex-Kollegen Timo Werner in der Vorbereitungsphase auf die neue Saison 2020/21 in London besucht und durchsickern lassen, dass der Chelsea-Angreifer ein guter Kumpel von ihm sei.

"Im Fußball ist ja viel Kommen und Gehen. Aber Timo ist schon ein Freund, der für immer bleiben wird", sagte Laimer im Bild -Interview. Mit Werner hatte der österreichische Nationalspieler bis Juli noch gemeinsam für RB gespielt.

"Timo hat sich echt schon gut eingelebt und kommt sogar schon mit dem Linksverkehr klar – anders als ich. (grinst) Ich habe mich gefreut, dass es jetzt mit dem kurzen Besuch geklappt hat. Bis Saisonende stehen so viele Spiele an, da wird das ja eher nichts mehr. Wir hatten ein paar schöne Tage", so Laimer weiter.

Quelle: Getty Images

RB Leipzig: Alexander Sörloth wohl zu teuer - Vlahovic und Petkovic als Alternativen?

Bundesligist RB Leipzig plant auf der Suche nach einem neuen Stürmer offenbar ein Umdenken.

Da Trabzonspor für Wunschkandidat Alexander Sörloth nach Informationen der Bild mehr als 20 Millionen Euro verlangt und dies für die Sachsen nicht zu stemmen sein soll, bringt das Blatt mit Dusan Vlahovic (20) von der sowie Bruno Petkovic (25) von zwei Alternativen ins Spiel.

Allerdings bekäme RB im Werben um Vlahovic, der noch bis 2023 bei der Fiorentina unter Vertrag steht, namhafte Konkurrenz, denn auch die AS Roma sowie sollen um den jungen Serben buhlen.



Quelle: Getty Images

Rashica-Ersatz: RB Leipzig gibt offenbar Angebot für Bragas Ricardo Horta ab

Die Diskussionen um einen möglichen Wechsel von Bremens Milot Rashica zu RB Leipzig ziehen sich seit mehreren Monaten. Nun haben die Sachsen offenbar einen möglichen Ersatz für den Kosovaren ins Visier genommen: Ricardo Horta von SC Braga.

Wie Sky berichtet, hat RB bereits ein erstes Angebot in Höhe von 13 Millionen Euro für den Portugiesen ausgegeben.

Der 25-jährige Außenstürmer steht bei Braga noch bis 2025 unter Vertrag.



Quelle: Getty Images

