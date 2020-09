RB Leipzig: Angelino soll mit Kaufpflicht erneut ausgeliehen werden, kommt Hertha-Juwel Samardzic? Alle News und Gerüchte zu RBL heute

RB Leipzig soll Angelino wohl erneut ausleihen und eine Kaufpflicht eingehen. Und mit Lazar Samardzic kommt offenbar ein Hertha-Talent. Alle RBL-News.

Am kommenden Samstag startet für die neue Saison mit dem Erstrundenspiel im bei Zweitligist . Gut eine Woche später geht es dann auch in der los, wenn die Elf von Trainer Julian Nagelsmann zum Auftakt gegen gefordert ist.

Angelino, dessen Leihe von nach Leipzig Mitte August geendet hatte, soll spätestens dann wieder bei RB mit an Bord sein. Der Linksverteidiger wird wohl erneut ausgeliehen.

Zudem auf dem Transfermarkt im Visier: Alexander Sörloth. Der Norweger dürfte allerdings teuer werden - anders als Hertha-Talent Lazar Samardzic.

In diesem Artikel liefert Euch Goal alle News und Gerüchte zu RB Leipzig heute am Montag.

Angelino wieder für RB Leipzig? Manchester City fordert wohl erneute Leihe mit Kaufpflicht

RB Leipzig will den vergangene Saison von Manchester City ausgeliehenen Linksverteidiger Angelino unbedingt halten und auch langfristig an sich binden.

Bild: Imago Images

Dabei hat City laut kicker nun folgendes Modell vorgeschlagen: Leipzig soll den 23-Jährigen erneut ausleihen, diesmal aber mit Kaufpflicht.

Angelino würde dann insgesamt rund 20 Millionen Euro kosten und einen Vertrag bis 2025 in Leipzig unterschreiben.

Alexander Sörloth zu RB Leipzig? Es geht wohl noch um die Ablöse

Dass RB Leipzig Interesse an -Stürmer Alexander Sörloth hat, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Über die Ablösesumme muss offenbar noch verhandelt werden.

Bild: AA

Nach Angaben von transfermarkt.de will Leipzig aktuell 17 Millionen Euro plus hohe Boni für den 24-jährigen Norweger bezahlen. Trabzon, das bei einem Transfer sechs Millionen Euro an (von dort ist Sörloth aktuell noch ausgeliehen) abtreten müsste, fordert demnach aber mehr als 20 Millionen Euro.

RB Leipzig holt wohl Hertha-Talent Lazar Samardzic - FC Bayern ausgestochen?

RB Leipzig hat offenbar das Rennen um Lazar Samardzic von Hertha BSC gewonnen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, kostet der offensive Mittelfeldspieler eine Million Euro Ablöse und soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Demnach wird der 18-Jährige am Montag nach Leipzig reisen, um die medizinische Untersuchung zu absolvieren und letzte Vertragsdetails zu klären.

Bild: imago images / Metodi Popow

In den letzten Tagen war Samardzic auch mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Dem italienischen Transferexperten Gianluca di Marzio zufolge habe der deutsche Rekordmeister jedoch eher die Rolle des Beobachters eingenommen.

RB Leipzig: Wechselt Ademola Lookman zu Fulham?

Laut der Bild könnte Stürmer Ademola Lookman RB Leipzig noch in dieser Transferperiode verlassen.

Bild: Getty Images

Premier-League-Aufsteiger soll Interesse an dem 22-Jährigen haben, der sich in Leipzig bislang noch keinen Stammplatz erkämpfen konnte und in der abgelaufenen Saison nur auf 13 Pflichtspieleinsätze kam. 2019 hatte RB für Lookman 18 Millionen Euro an Everton überwiesen.