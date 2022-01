RB Leipzig - Mainz 05 heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Endlich geht es wieder los! Nach der Winterpause geht es für die Teams der Bundesliga nun in den 18. Spieltag und somit in die Rückrunde. Heute spielt RB Leipzig zuhause gegen Mainz 05. Die Partie wird um 15.30 Uhr in der Red Bull Arena angepfiffen.

Vor diesem Spieltag finden sich beide Teams nur zwei Punkte voneinander entfernt, im Mittelfeld der Tabelle wieder. Für Leipzig ist diese Situation definitiv nicht zufriedenstellend, da der Anspruch des Teams von Neu-Trainer Domenico Tedesco ein ganz anderer - nämlich Champions League - ist. Die Mainzer hingegen können mit dem bisherigen Verlauf durchaus zufrieden sein, denn die europäischen Platzierungen sind in greifbarer Nähe.

RB konnte keines der letzten beiden Spiele gegen Mainz gewinnen und befindet sich unter Druck. Sehen wir heute den Befreiungsschlag der Sachsen, oder verlieren sie erneut gegen den vermeintlichen Angstgegner? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

RB Leipzig - Mainz 05: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb: Bundesliga, 18. Spieltag | Saison 2021/2022

RB Leipzig vs. Mainz 05 (LIVE-TICKER) Datum: Samstag, 08. Januar 2022 ( live bei Sky Ticket )

Samstag, 08. Januar 2022 ( ) Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzig - Mainz 05 heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Der Rückrundenauftakt der Bundesliga wurde gestern zur Freude zahlreicher Fans im Free-TV auf Sat1 ausgestrahlt. Doch wie sieht es mit der heutigen Begegnung zwischen Leipzig und Mainz aus?

Leider zeigt Sat1 nur ausgewählte Partien der Bundesliga live. Dazu gehören das Eröffnungsspiel, das letzte Spiel der Hinrunde zwischen Bayern und Wolfsburg sowie der Rückrundenauftakt gestern.

Das bedeutet, die Begegnung zwischen RB Leipzig und Mainz 05 wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein!

Doch natürlich müsst Ihr trotzdem nicht auf das Spiel verzichten - wir verraten Euch, wo Ihr die Begegnung live im TV und STREAM verfolgen könnt.

RB Leipzig - Mainz 05 heute live im TV: Dieser Sender überträgt die Bundesliga am Samstag

Die Übertragungsrechte für diese Saison wurden aufgeteilt auf zwei Sender: Der Streamingdienst DAZN darf sich über noch mehr Bundesliga freuen: Seit dieser Saison zeigt Euch DAZN alle Partien, die am Freitag und Sonntag stattfinden.

Die übrigen Begegnungen am Samstag seht Ihr live und exklusiv beim Unterföhringer Bezahlsender Sky.

Das heißt: RB Leipzig vs. Mainz 05 läuft heute exklusiv auf Sky im Pay-TV!

Welche Angebote Ihr bei Sky aktuell nutzen könnt, erfahrt Ihr an dieser Stelle.

RB Leipzig - Mainz 05 heute live im Internet: Der LIVE-STREAM zur Bundesliga auf Sky

Sky bietet Euch neben der Option, die Begegnung heute live im TV zu sehen, zwei Alternativen um die Bundesliga auch im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Mit den beiden Optionen Sky Ticket und Sky Go könnt Ihr sowohl LIVE- als auch on-demand-Inhalte abrufen. Wir stellen Euch beide Sender vor:

Plattform Sky Go Sky Ticket Verfügbar als Sky-Kunde? Ja Nein Kosten im Sky-Abo enthalten Monatsmitgliedschaft: 29,99€/Monat + jederzeit kündbar Jahresmitgliedschaft: 12 Monate 24,99€/Monat (danach 29,99€/Monat + jederzeit kündbar) Geräteauswahl Desktop, Smartphone, Tablet Desktop, Smartphone, Tablet, Spielekonsole, TV-Stick, Smart-TV App-Download App Store Play Store App Store Play Store

RB Leipzig - Mainz 05 heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

An dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften.

RB Leipzig - Mainz 05 heute live: Der kostenlose LIVE-TICKER auf GOAL

Auch im LIVE-TICKER könnt ihr heute dabei sein. GOAL stellt Euch diesen kostenlos zur Verfügung und informiert Euch nahezu in Echtzeit über die wichtigsten Szenen der Partie!

Zum LIVE-TICKER

RB Leipzig - Mainz 05 heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht

RB Leipzig vs. Mainz 05 heute live...

...im Free-TV: -

...im Pay-TV: Sky

...im LIVE-STREAM: Sky GO | Sky Ticket

...im LIVE-TICKER: GOAL