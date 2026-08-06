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Oliver Maywurm

RB Leipzig macht sich über Fabrizio Romano lustig! Detail bei Verkündung von Yan Diomandes Transfer zu Real Madrid sorgt für Aufsehen

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RB Leipzig machte sich im Zuge des Transfers von Yan Diomande über das Markenzeichen von Fabrizio Romano lustig.

Der Transfer von Yan Diomande zu Real Madrid ist endgültig in trockenen Tüchern. RB Leipzig konnte sich im Zuge dessen eine erneute Stichelei gegen Transferexperte Fabrizio Romano nicht verkneifen.

"HERE WE ACTUALLY GO" überschrieb der Bundesligist die offizielle Bekanntgabe des Diomande-Wechsels in den Sozialen Medien. Ein eindeutiger Seitenhieb in Richtung Romano, der seine Posts zu seinen Informationen nach fixen Transfers bekanntlich stets mit "HERE WE GO" überschreibt.

Der zuletzt in die Kritik geratene italienische Transferjournalist hatte den Diomande-Transfer nach Madrid schon vor einigen Tagen als vermeintlich perfekt vermeldet. Daraufhin hatte Leipzig bereits in Person von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer gegen Romano gestichelt: "Klar ist, dass der ein oder andere sogenannte Transferexperte das schon vor sieben bis zehn Tagen vermeldet hatte, dass etwas 'done' oder 'Here we go' sei. So ist es halt einfach nicht. Da gehören Gespräche dazu mit unterschiedlichen Beteiligten", sagte Schäfer im Rahmen des RB-Trainingslagers in Österreich.

Real Madrid zahlt wohl bis zu 140 Millionen Euro für Yan Diomande an RB Leipzig

Mittlerweile ist zwischen Real, Leipzig und Diomande dann aber doch alles in trockenen Tüchern. Am Donnerstagnachmittag bestätigten beide Vereine den Vollzug des Transfers, die Madrilenen zahlen wohl eine Sockelablöse in Höhe von 125 Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe dem Vernehmen nach noch auf bis zu 140 Millionen Euro ansteigen.

An Diomande, erst im vergangenen Sommer von CD Leganes nach Leipzig gewechselt, waren nach dessen bärenstarker Premierensaison in der Bundesliga mehrere europäische Spitzenklubs interessiert. Auch der FC Liverpool, Paris Saint-Germain und Manchester City streckten wohl ihre Fühler nach dem 19-jährigen Offensivspieler aus und boten angeblich mitunter rund 100 Millionen Euro. RB beharrte aber auf seinen deutlich höheren Forderungen, die Real nun erfüllte.

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"Der Wechsel zu Real Madrid ist für mich die Erfüllung eines Kindheitstraums", freute sich Diomande, der im Bernabeu einen Vertrag über sieben Jahre bis 2033 unterschrieben hat.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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