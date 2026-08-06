Der Transfer von Yan Diomande zu Real Madrid ist endgültig in trockenen Tüchern. RB Leipzig konnte sich im Zuge dessen eine erneute Stichelei gegen Transferexperte Fabrizio Romano nicht verkneifen.

"HERE WE ACTUALLY GO" überschrieb der Bundesligist die offizielle Bekanntgabe des Diomande-Wechsels in den Sozialen Medien. Ein eindeutiger Seitenhieb in Richtung Romano, der seine Posts zu seinen Informationen nach fixen Transfers bekanntlich stets mit "HERE WE GO" überschreibt.

Der zuletzt in die Kritik geratene italienische Transferjournalist hatte den Diomande-Transfer nach Madrid schon vor einigen Tagen als vermeintlich perfekt vermeldet. Daraufhin hatte Leipzig bereits in Person von Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer gegen Romano gestichelt: "Klar ist, dass der ein oder andere sogenannte Transferexperte das schon vor sieben bis zehn Tagen vermeldet hatte, dass etwas 'done' oder 'Here we go' sei. So ist es halt einfach nicht. Da gehören Gespräche dazu mit unterschiedlichen Beteiligten", sagte Schäfer im Rahmen des RB-Trainingslagers in Österreich.

Real Madrid zahlt wohl bis zu 140 Millionen Euro für Yan Diomande an RB Leipzig

Mittlerweile ist zwischen Real, Leipzig und Diomande dann aber doch alles in trockenen Tüchern. Am Donnerstagnachmittag bestätigten beide Vereine den Vollzug des Transfers, die Madrilenen zahlen wohl eine Sockelablöse in Höhe von 125 Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlungen könnte die Summe dem Vernehmen nach noch auf bis zu 140 Millionen Euro ansteigen.

An Diomande, erst im vergangenen Sommer von CD Leganes nach Leipzig gewechselt, waren nach dessen bärenstarker Premierensaison in der Bundesliga mehrere europäische Spitzenklubs interessiert. Auch der FC Liverpool, Paris Saint-Germain und Manchester City streckten wohl ihre Fühler nach dem 19-jährigen Offensivspieler aus und boten angeblich mitunter rund 100 Millionen Euro. RB beharrte aber auf seinen deutlich höheren Forderungen, die Real nun erfüllte.





Getty Images

"Der Wechsel zu Real Madrid ist für mich die Erfüllung eines Kindheitstraums", freute sich Diomande, der im Bernabeu einen Vertrag über sieben Jahre bis 2033 unterschrieben hat.