Nagelsmann bleibt bei RB Leipzig: "Wir geben Julian unter keinen Umständen her"

Julian Nagelsmann leistet bei RB Leipzig gute Arbeit. Anfragen können sich andere Klubs allerdings sparen, betonte Sportdirektor Markus Krösche.

Trainer Julian Nagelsmann vom Bundesligisten wird die Karriere-Leiter in diesem Sommer wohl nicht weiter nach oben klettern.

"Die neun Cent für den Anruf kann sich jeder Verein sparen", sagte RB-Sportdirektor Markus Krösche in der Sport Bild über ein mögliches Interesse anderer Klubs an Nagelsmann: "Wir geben Julian unter keinen Umständen her."

Julian Nagelsmann: Spekulationen um Milan und BVB

Nagelsmann (32) habe bei RB einen Vertrag bis 2023 unterschrieben, "weil wir mit ihm die Zukunft gestalten und eine Kontinuität im Verein wollen", betonte Krösche (39).

Zuletzt war in italienischen Medien spekuliert worden, Ralf Rangnick könnte Nagelsmann zum lotsen, sollte er als Sportdirektor dorthin wechseln. Auch als möglicher Nachfolger für den Fall einer Trennung von Lucien Favre bei wird in Medien mit dem Namen Nagelsmann spekuliert.