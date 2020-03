Kaufplicht rückt näher: Leipzig-Leihgabe Jean-Kevin Augustin wohl vor Transfer zu Leeds United

Aktuell ist Jean-Kevin Augustin von RB Leipzig an Leeds United ausgeliehen. Im Sommer könnte der Franzose aufgrund einer Vertragsklausel fix wechseln.

Der Transfer von Leipzig-Angreifer Jean-Kevin Augustin zu rückt offenbar näher. Der Franzose, der bis Saisonende an den englischen Zweitligisten ausgeliehen ist, hat eine Kaufpflicht in seinem Vertrag verankert, die greift, sofern der englische Traditionsklub in die Premier League aufsteigt.

Somit würde eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro fällig werden. Augustins Kontrakt bei RB Leipzig, der noch bis 2022 läuft, wäre dann hinfällig.

Leipzig-Leihgabe Augustin: Bislang nur drei Kurzeinsätze für Leeds

Nach 37 von 46 Saisonspielen liegt Leeds sieben Punkte vor Platz drei in der und befindet sich damit auf direktem Aufstiegskurs in die höchste englische Spielklasse.

Augustin hatte an den jüngsten Erfolgen des Klubs jedoch wenig Anteil: Seit seinem Wechsel im Januar kam der Angreifer lediglich auf drei Kurzeinsätze. Zudem steht er aufgrund einer Oberschenkelverletzung momentan nicht zur Verfügung. In Leeds glaubt man nicht an den Durchbruch des Franzosen. Dies sollen klubinterne Quellen im Gespräch mit Football Insider verraten haben.