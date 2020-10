Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir live im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

RB Leipzig empfängt Istanbul Basaksehir in der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie am Dienstag im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Erster Spieltag in der Gruppenphase der : misst sich zu Beginn der Saison mit Istanbul und ist in einer Gruppe mit und sofort auf Punkte angewiesen. Anstoß ist am Dienstag um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Während die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann in der vom ersten Tabellenplatz grüßt und nach vier Spielen bereits auf zehn Punkte kommt, ist der Saisonstart von Istanbul Basaksehir mit mageren vier Punkten aus fünf Spielen gehörig daneben gegangen. Platzt gegen Leipzig der Knoten?

Wer zeigt / überträgt das Duell zwischen RB Leipzig und Istanbul Basaksehir live im TV und im LIVE-STREAM? Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung der Champions League. Zudem findet Ihr hier auch die Aufstellungen, sobald diese offiziell bekanntgegeben wurden.

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir live sehen: Die Gruppenphase der Champions League

Duell RB Leipzig - Istanbul Basaksehir Datum Dienstag, 20. Oktober 2020 | 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir: Wer zeigt / überträgt die Champions League im TV und LIVE-STREAM?

Mit Sky und DAZN besitzen in dieser Saison gleich zwei TV-Anbieter die Übertragungsrechte für die Partien der Champions League. Die Begegnung zwischen RB Leipzig und Istanbul Basaksehir wird am Dienstag aber nur bei einem der beiden Sender in voller Länge zu sehen sein.

Die Champions League live im Free-TV sehen - geht das?

Zunächst die schlechten Nachrichten für alle, die sich auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gefreut haben: Bis zu einem möglichen Finale mit deutscher Beteiligung laufen die Spiele der Königsklasse ausschließlich im Pay-TV. Somit wird auch RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir nicht im Free-TV übertragen.

DAZN zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir im LIVE-STREAM

Stattdessen könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN live dabei sein, wenn die Roten Bullen um die ersten drei Punkte der Saison kämpfen. Bis auf wenige Ausnahmen laufen dort alle Spiele der Champions League in voller Länge im LIVE-STREAM. Anschließend könnt Ihr Euch bei DAZN auch nur die Highlights ansehen.

Am Dienstag geht der Streamingdienst bereits um 20.30 Uhr auf Sendung. Moderator Alex Schlüter begrüßt Euch aus der Leipziger Arena zu den Vorberichten, ehe Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner am Mikrofon übernehmen. Der ehemalige Bayern-Stürmer ist seit dieser Saison für DAZN im Einsatz.

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir live bei DAZN sehen:

Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Moderator: Alex Schlüter

Mit dem Gratismonat von DAZN können Neukunden das Duell zwischen RB Leipzig und Istanbul Basaksehir sogar kostenlos erleben. Dafür müsst Ihr Euch nur auf der DAZN-Webseite registrieren und schon könnt Ihr das gesamte Programm des Streamingdienstes vier Wochen testen.

Hat Euch das DAZN-Angebot überzeugt, verlängert sich das Abonnement nach dem Probemonat automatisch. Solltet Ihr nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr aber auch problemlos kündigen. DAZN kostet aktuell 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro - das sind knapp zehn Euro im Monat.

Neben der Champions League und der gehören auch die Bundesliga und andere internationale Ligen wie die , oder die zum DAZN-Programm. Doch auch andere Sportarten wie Basketball, Eishockey und American Football haben beim Streamingdienst ein Zuhause gefunden.

Um auf den LIVE-STREAM zu RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen, die sowohl für mobile Geräte mit Internetzugang als auch alle gängigen Smart-TVs zur Verfügung steht. Hier kommt Ihr direkt zum passenden App-Store:

Sky zeigt / überträgt RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir nur in der Konferenz

Auf Sky seht Ihr RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir am Dienstag nicht im Einzelspiel. Stattdessen überträgt der TV-Sender das Duell lediglich in der Konferenz, in der zwischen den einzelnen Stadien hin- und hergewechselt wird. Die kompletten 90 Minuten seht Ihr somit nur auf DAZN.

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir: Die Champions League im LIVE-TICKER erleben

Solltet Ihr kein zusätzliches Abonnement abschließen wollen, um die Champions League live zu erleben, gibt es auch die Möglichkeit, RB Leipzig gegen Istanbul Basaksehir im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu verfolgen. Damit bleibt Ihr über die Ereignisse in der Red Bull Arena immer auf dem Laufenden.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten. Anschließend senden wir Euch schnelle Aktualisierungen und detaillierte Beschreibungen auf Euer Smartphone, sodass Ihr garantiert keine entscheidende Szene verpasst. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER.

