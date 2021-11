RB Leipzig steht am heutigen Mittwoch, 3. November, in der Champions League vor einer Mammutaufgabe. Der Bundesligist empfängt das Starensemble von Paris Saint-Germain. Angepfiffen wird das Spiel um 21 Uhr in der Red Bull Arena.

Die in dieser Champions-League-Saison noch punktlosen Leipziger müssen heute unbedingt punkten - am besten dreifach -, um noch eine theoretische Chance auf das Erreichen des Achtelfinales zu haben. Bei einer weiteren Niederlage hätte Leipzig die Runde der besten 16 bereits verpasst.

Das Team von Trainer Jesse Marsch kann auf die volle Unterstützung der Zuschauer bauen. "Wir sind ausverkauft!", teilten die Sachsen einen Tag vor dem wichtigen vierten Gruppenspiel am mit. Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist die heimische Arena mit über 42.000 Zuschauern wieder voll belegt.

Paris Saint-Germain, nach drei Spieltagen ungeschlagener Tabellenführer der Gruppe A mit sieben Punkten, muss heute auf einen seiner vielen Stars verzichten. Lionel Messi fällt aufgrund von Oberschenkelproblemen und Knieschmerzen aus. Im "Hinspiel" (3:2) hatte Messi zwei Treffer erzielt. Auch der italienische Europameister Marco Verratti (Hüftverletzung) kann nicht spielen.

Im Gegenzug kehrt Kylian Mbappe zurück in den Kader der Franzosen. Der Weltmeister war am vergangenen Freitag beim 2:1-Sieg gegen Meister OSC Lille wegen einer HNO-Infektion nicht dabei.

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der Champions League im Fernsehen und im Internet und zeigt Euch zudem die Aufstellungen der beiden Teams.

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Das Duell in der Champions League im Überblick

Begegnung RB Leipzig - Paris Saint-Germain Wettbewerb Champions League, 4. Spieltag der Gruppenphase Datum Mittwoch, 3. November Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Red Bull Arena, Leipzig

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: So wird die Champions League übertragen

Nur das Finale live im Free-TV, keine Spiele im Pay-TV, aber alle Spiele im LIVE-STREAM - so lässt sich kurz und knapp die Live-Übertragungssituation für die Champions League 2021/22 in Deutschland zusammenfassen.

Doch der Reihe nach! Was vor etwas längerer Zeit die einzige Möglichkeit war, ein Spiel der Königsklasse live zu verfolgen, ist inzwischen zu einer Randerscheinung geworden - das Free-TV. In dieser Saison gibt es Livebilder im frei empfangbaren Fernsehen nur vom Finale im Mai 2022 im ZDF.

Gänzlich verschwunden von der Bildfläche sind die Live-Übertragungen der Champions League im Pay-TV, nachdem der Pay-TV-Sender Sky bei der Neuvergabe der TV-Rechte leer ausging.

Bisher könnte man fast meinen, dass es gar keine Liveübertragungen von der Champions League gibt. Dem ist aber in keinster Weise der Fall, da alle Spiele live übertragen werden - und zwar im LIVE-STREAM.

Verantwortlich dafür sind zwei Anbieter, die sich die Übertragungsrechte gesichert haben. Der Streamingdienst DAZN zeigt mit 121 Spielen den Großteil aller CL-Partien in der Saison 2021/22. Der zweite Anbieter ist neu im Konzert der großen Fußball-Anbieter im TV und LIVE-STREAM: Amazon.

Der Amazon-Dienst ist im Besitz der Übertragungsrechte am Topspiel eines jeden Champions-League-Dienstags, insgesamt sind auf Amazon Prime Video in dieser Saison 16 Spiele exklusiv im kostenpflichtigen LIVE-STREAM zu sehen. Das jeweilige Amazon-Spiel ist dienstags immer nicht Teil der großen CL-Konferenz auf Sky.

RB Leipzig vs. PSG Paris Saint-Germain heute live: Die Übertragung bei DAZN

Heute erübrigt sich das kleine Rätselraten, wo die Spiele der Champions League übertragen werden. Der Mittwoch ist fest in der Hand von DAZN. Alle acht Spiele werden einzeln und in der Konferenz vom Streamingdienst im LIVE-STREAM übertragen.

Die Übertragung von Leipzig vs. PSG beginnt bereits um 20.30 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Ralf Rangnick kommentiert Uli Hebel das Spiel. Ralf Rangnick wird ihn dabei unterstützen.

Lieber Konferenz statt Einzelspiel? Mit DAZN ist das kein Problem, ist RB Leipzig vs. PSG auch Teil der sechs Spiele umfassenden Konferenz ab 21 Uhr. Die Konferenz wird von Tobi Wahnschaffe moderiert. Folgende Spiele könnt Ihr neben Leipzig vs. PSG in der Konferenz verfolgen:

Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam (Komm.: Lukas Schönmüller)

FC Liverpool - Atletico Madrid (Komm.: Freddy Harder),

Manchester City - Club Brügge (Komm.: Holger Pfandt)

Sporting Lissabon - Besiktas Istanbul (Komm.: Guido Hüsgen)

Sheriff Tiraspol - Inter Mailand (Komm.: Carsten Fuß)

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Das kostet und das bietet DAZN

Leipzig gegen das Pariser Starensemble mit Neymar und Kylina Mbappe wollen sich heute sicherlich viele Fans live ansehen. Alles was dise dafür benötigen ist eine stabile Internetverbindung und ein Abo von DAZN.

Wer noch kein Abo abgeschlossen hat, dem stehen zwei Optionen offen: Ein monatlich kündbares Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und ein Jahresabo (einmalig 149,99 Euro).

Der LIVE-STREAM des Einzelspiels und von der Konferenz sind jeweils auf dazn.com (PC, Laptop) sowie über die kostenlose DAZN-App auf mehreren Devices abrufbar. Um welche Devices es sich im einzelnen handelt erfahrt Ihr HIER. Darüber hinaus könnt Ihr Euch den LIVE-STREAM von DAZN auch auf das große TV-Gerät holen. Hier erfahrt Ihr ausführlich, was Ihr dafür machen müsst.

Fußball-Fans werden DAZN lieben! Champions League der Männer und Frauen, alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, Spiele der drei europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A, dazu noch Qualifikationsspiele zur WM 2022 und die UEFA Youth League - all das könnt Ihr mit einem DAZN-Abo live verfolgen.

Und wer es verpasst hat sich ein Spiel, beispielsweise heute Leipzig vs. PSG, live anzusehen, dem stellt DAZN auf seiner Plattform und im CL-YouTube-Kanal im Nachgang die Highlight zur Ansicht bereit.

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt Leipzig vs. PSG heute nicht im LIVE-STREAM von DAZN verfolgen? Goal liefert mit einem ausführlichen LIVE-TICKER die perfekte Alternative.

Hier geht's zum LIVE-TICKER RB Leipzig - Paris Saint-Germain!

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Ihr seid gespannt auf die Aufstellungen von RB Leipzig und PSG? Dann seid Ihr hier an der richtigen Stelle. Etwa eine Stunde vor Spielbeginn zeigen wir Euch die Startformationen der beiden Kontrahenten.

RB Leipzig vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute live: Die Übertragungen im Überblick