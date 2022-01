RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung des DFB-Pokals

Am heutigen Mittwochabend (19. Januar 2022) kommt es im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Duell zwischen RB Leipzig und Hansa Rostock. Die Begegnung wird um 18:30 Uhr in der Red-Bull-Arena angepfiffen.

Beide Teams sind schon einmal aufeinandergetroffen, dafür muss man aber ein paar Jahre zurückgehen. In der Saison 2014/2015 trafen sich beide Mannschaften - damals noch in der 3. Liga. Jedes Teams konnte dabei jeweils ein Spiel gewinnen. Aktuell kämpft Leipzig in der Bundesliga darum, nicht ganz den Anschluss an die internationalen Plätze zu verlieren. Mit aktuell Platz neun wird sich das Team sicher nicht zufriedengeben wollen. Ob der Favorit heute die Oberhand behält, oder ob Hansa Rostock einen Überraschungserfolg landen kann, erfahren wir heute Abend ab 18:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. Hansa Rostock (live bei Sky Ticket streamen) Wettbewerb DFB-Pokal / Achtelfinale Anpfiff 19. Januar - 18.30 Uhr Spielort Red-Bull-Arena (Leipzig)

RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: Wo läuft das Spiel im TV?

Eine TV-Übertragung für die Partie gibt es zwar, allerdings nur im Pay-TV. Es werden zwar Spiele aus dem DFB-Pokal im Free-TV gezeigt, die heutige Partie gehört aber leider nicht dazu.

Hauptverantwortlich für die Übertragung ist nämlich der Bezahlsender Sky. Wenn Ihr das Spiel zwischen Leipzig und Rostock also sehen wollt, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Bei Sky könnt Ihr dabei aus unterschiedlichen Paketen auswählen, die unterschiedliche Inhalte des Pay-TV-Programms von Sky beinhalten. Welches Paket genau Ihr wählen müsst, um diese Partie zu sehen, und was das Ganze kostet, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Wenn Ihr über ein gültiges Sky-Abo verfügt, dann könnt Ihr ab 18:30 Uhr auf Sky Sport 2 live die Partie zwischen dem RB Leipzig und Hansa Rostock verfolgen. Wer lieber die Konferenz mit allen anderen Pokalspielen sehen möchte, der ist bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: Wo kann man das Spiel im LIVE-STREAM sehen?

Natürlich könnt Ihr die Partie auch im LIVE-STREAM verfolgen, dafür eröffnen sich Euch sogar ein paar unterschiedliche Optionen. Wir haben sie für Euch in den folgenden Abschnitten dargestellt.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go ist der direkte LIVE-STREAM-Service von Sky. D.h., wenn Ihr ein Abo bei Sky abschließt, erhaltet Ihr automatisch auch die Zugangsdaten für Sky Go. Ihr müsst Euch dann nur die Sky Go-App herunterladen und anmelden, schon könnt Ihr die Partie im LIVE-STREAM sehen. Ein internetfähiges Gerät ist dabei natürlich ebenfalls notwendig.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite Möglichkeit, wie Ihr den LIVE-STREAM sehen könnt, stellt das Sky Ticket dar. Das ist besonders interessant für alle, die sich nicht langfristig vertraglich an Sky binden wollen. Wenn Ihr das "Supersport-Ticket" bucht, könnt Ihr für 29,99 Euro 30 Tage lang die 1. und 2. Liga, sowie die Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals im LIVE-STREAM bei Sky verfolgen.

Sobald die 30 Tage vorbei sind, verfällt allerdings auch euer Zugangsrecht und für den nächsten Monat müsstet Ihr Euch ein neues Ticket kaufen. Außer Ihr wählt direkt das Jahresabo, dann zahlt Ihr nur 24,99 Euro monatlich.

Genaueres zum Sky Ticket könnt Ihr hier nachlesen.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: Mit OneFootball und Sky zum LIVE-STREAM

Eine letzte Option haben wir noch für Euch: Die Kooperation zwischen Sky und der Fußball-Plattform OneFootball erlaubt es Euch, seit kurzem auch Spiele im LIVE-STREAM auf der sog. pay-per-view-Basis zu sehen. Das bedeutet, Ihr zahlt einmalig 3,99 Euro und könnt Euch dann über OneFootball ein DFB-Pokal-Spiel aussuchen und die vollen 90 Minuten davon im LIVE-STREAM bei Sky sehen.

Für das nächste Spiel müsstet Ihr dann allerdings wieder 3,99 Euro bezahlen. Wie genau das Ganze funktioniert, wo Ihr bezahlen müsst, und wie Ihr Euch das Spiel aussuchen könnt, erfahrt Ihr hier.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Wenn Ihr also nicht direkt live vor dem Bildschirm mitfiebern könnt, dann werdet Ihr dort direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

RB Leipzig vs. Hansa Rostock heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.