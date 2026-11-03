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RB Leipzig gegen Manchester City: Alles Wissenswerte zum Champions-League-Spiel

RB Leipzig - Manchester City
RB Leipzig
Manchester City
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E. Haaland
E. Maresca

Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City. Wir sprechen über Taktik, Personallage, Form und mehr, während Enzo Maresca als Trainer von Manchester City auf die ersten Schwierigkeiten seiner Amtszeit stößt.

RB Leipzig gegen Manchester City: Vorschau auf die Champions League

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Champions League - Spielwoche 4
Red Bull Arena Leipzig

Nach zwei Niederlagen in Folge in der Premier League reist Manchester City für ein Champions-League-Spiel in die Red Bull Arena nach Leipzig. Kann Enzo Maresca die Mannschaft wieder auf Kurs bringen? Anstoß ist am Mittwoch, 4. November, um 16:00 Uhr EST und 18:00 Uhr GMT.

Maresca bei City unter Druck?

City hat in der Premier League nacheinander gegen Aston Villa und Brighton verloren. Dadurch hat Meister Arsenal den Klub an der Tabellenspitze abgelöst. Maresca beklagte nach der Niederlage gegen Brighton am Wochenende einen individuellen Fehler von Matheus Nunes. City begann diese Champions-League-Saison mit einem 2:0-Sieg bei Porto, verlor danach zu Hause mit 2:4 gegen PSG und schlug anschließend AEK Athen mit 5:1. Der norwegische Torjäger Erling Haaland hat in der Champions League in dieser Saison bislang vier Tore erzielt. In acht Einsätzen gegen Leipzig traf er zwölfmal. Entsprechend selbstbewusst dürfte er in die Partie gehen.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Leipzig findet unter Demichelis seinen Rhythmus

RB Leipzig hat Grund zur Zuversicht: Wettbewerbsübergreifend gewann die Mannschaft fünf Heimspiele in Folge und kassierte dabei kein einziges Gegentor. Auswärts musste sie in dieser Saison allerdings deutliche Niederlagen hinnehmen, insbesondere bei Como und Real Madrid in der Champions League (jeweils 1:4). Mitte Oktober verlor Leipzig zudem beim FC Bayern München mit 1:6. Die Heimform dürfte Martin Demichelis dennoch sehr ermutigen: In den vergangenen fünf Heimspielen erzielte seine Mannschaft 19 Tore. Insgesamt hat Leipzig zehn Heimspiele in Folge gewonnen, darunter ein 1:0 gegen PSV in diesem Wettbewerb.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Wichtige Zahlen und Verletzungsnews

  • Maxime Estève fehlte beim Leipziger Sieg auf Schalke am Wochenende. Manchester City musste gegen Brighton am Wochenende verletzungsbedingt nur auf Antoine Semenyo verzichten.
  • Erling Haaland hat in acht Einsätzen gegen Leipzig zwölf Tore erzielt.
  • Haalands Landsmann Antonio Nusa erzielte in Leipzigs vergangenen drei Spielen ein Tor und bereitete vier weitere vor.
FC Schalke 04 v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

Personal und Kader

RB Leipzig vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

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Aufstellung
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M. VandevoordtM. VandevoordtW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuC. NkunkuC. NkunkuB. GrudaB. GrudaN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaR. CruzR. CruzG. DonnarummaG. DonnarummaR. LewisR. LewisA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasR. CherkiR. CherkiP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezE. AndersonE. Andersonteam-logoAllanE. HaalandE. Haaland
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RB Leipzig

Startelf

Manchester City

Trainer

  • M. Demichelis
  • E. Maresca

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