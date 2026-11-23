So seht Ihr RB Leipzig gegen Lens mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise Geoblocking gilt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Einen zuverlässigen VPN-Dienst besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Vorschau auf das Spiel

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

RB Leipzig empfängt Lens in der Red Bull Arena zu einem Champions-League-Spiel zwischen zwei Mannschaften, die auf europäischer Bühne noch nach Stabilität suchen.

Leipzig ist derzeit besser in Form. Die Mannschaft von Martin Demichelis hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gelang ihr ein 5:1-Bundesligasieg bei Union Berlin, bei dem sie zeigte, wie gefährlich ihre Offensive sein kann.

Die Defensive überzeugte weniger. Leipzig kassierte in diesen fünf Spielen elf Gegentore. Die 2:3-Heimniederlage gegen Manchester City Anfang des Monats zeigte, wie schnell die Abwehr unter Druck geraten kann.

Lens reist mit eigenen Problemen nach Sachsen. Die Mannschaft von Didier Digard hat nur eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen. Die 1:9-Niederlage bei Como in diesem Wettbewerb wirkt noch nach.

Am Wochenende gab es mit dem 1:1 gegen Toulouse in der Ligue 1 kleine Anzeichen einer Erholung: Das Remis beendete eine Serie von drei Niederlagen in Folge. Dennoch hat Lens in den letzten fünf Spielen nur fünf Tore erzielt, was die Aufgabe in Leipzig schwierig macht.

Beide Klubs stehen in der unteren Tabellenregion der Champions League. Für beide Seiten geht es daher um wichtige Punkte. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung des Spiels wissen müsst.

Offizielle Informationen zur Übertragung von RB Leipzig gegen Lens, einschließlich TV-Sender und Livestream-Optionen, liegen derzeit nicht vor. Dieser Abschnitt wird aktualisiert, sobald die Rechteinhaber bestätigt sind.

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