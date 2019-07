RB Leipzig vs. Galatasaray Istanbul: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und Co. - alles zur Übertragung des Testspiels

RB Leipzig testet gegen den nächsten Erstligisten. Goal verrät, wie das Freundschaftsspiel gegen Galatasaray live im TV und im LIVE-STREAM läuft.

Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann erwartet den Bundesligisten der nächste Gradmesser in der Vorbereitung auf die neue Saison 2019/20. Im Tivoli-Stadion von Innsbruck trifft RB am Freitagabend (18 Uhr) auf Istanbul.

Die ersten zwei Testspiele, die der Champions-League-Teilnehmer absolvierte, gingen in die Hose. Gegen Pogon Stettin und gegen den setzte es sogar herbe Schlappen (3:5 und 1:4), sodass Nagelsmann nun auf Besserung hofft. Das erste Pflichtspiel von Rasenballsport steht dann im August auf dem Plan, wenn im der der Gegner ist.

Auf der Gegenseite kommt mit Galatasaray ein türkisches Aushängeschild auf den Bundesligisten zu. Der Meister der abgelaufenen Spielzeit will sich auch in der kommenden Saison wieder von seiner besten Seite präsentieren und RB das Leben auch in diesem "Freundschaftsspiel" schwer machen.

RB Leipzig vs. Galatasaray Istanbul: Goal verrät, wo das Testspiel aus Innsbruck live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird. Zudem präsentieren wir gegen 17 Uhr die Mannschaftsaufstellungen beider Teams.

RB Leipzig vs. Galatasaray Istanbul: Die Details zur Partie in der Übersicht

Duell RB Leipzig vs. Galatasaray Istanbul Datum Freitag, 19. Juli 2019 | 18 Uhr Ort Tivoli-Stadion, Innsbruck (Österreich) Zuschauer 15.922 Plätze

RB Leipzig vs. Galatasaray Istanbul: Kommt das Testspiel live im TV?

Bundesligist RB Leipzig trifft in Innsbruck auf Galatasaray und testet damit bereits einen Monat vor dem -Start seine Frühform. Doch für alle Fans, die sich das Spiel gerne im deutschen Fernsehen anschauen würden, die schauen in die Tonne.

Leipzig vs. Galatasaray läuft heute nicht live im TV. Weder im Free-TV noch bei einem der etablierten Pay-TV-Kanäle ist die Partie zu sehen.

Dennoch habt Ihr natürlich die Chancen, auf eine andere Art und Weise live im Innsbrucker Fußballstadion mit dabei zu sein - per LIVE-STREAM. Alle Infos dazu gibt es im nächsten Abschnitt.

RB Leipzig vs. Galatasaray Istanbul: Das Testspiel im LIVE-STREAM verfolgen

RB Leipzig will auch in dieser Saison wieder angreifen, wenn es in der Bundesliga um die internationalen Plätze geht. Dafür kommt der Test gegen Galatasaray gerade recht.

Leipzig vs. Galatasaray wird heute im LIVE-STREAM übertragen - und zwar auf dem YouTube-Kanal von RB übertragen. Dort lief auch schon der erste Test gegen den FC Zürich in voller Länge.

Hier gelangt Ihr um 18 Uhr direkt zum Stream, wo die vollen 90 Minuten von RB vs. Gala übertragen werden. Natürlich ist der YouTube-Kanal des Bundesligisten kostenfrei und für jeden Fan frei empfangbar.

RB Leipzig vs. Galatasaray Istanbul: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr um 17 Uhr die Mannschaftsaufstellungen der beiden Kontrahenten.

RB Leipzig vs. Galatasaray Istanbul: Die weiteren Testspiele der Teams

25. Juli: vs. Galatasaray

26. Juli: RB Leipzig vs.

vs. 3. August: RB Leipzig vs. Aston Villa