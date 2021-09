RB Leipzig vs. FC Brügge heute live: Wer zeigt / überträgt die Champions League im TV und LIVE-STREAM?

Die Roten Bullen aus Leipzig empfangen den FC Brügge. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Am 28. September um 21 Uhr bestreitet RB Leipzig in der heimischen Red Bull Arena gegen den FC Brügge das zweite Spiel der aktuellen Champions-League-Saison.

Nach der turbulenten 3:6-Niederlage gegen Manchester City im ersten Gruppenspiel sollen also heute die ersten Punkte eingefahren werden. Der 6:0-Sieg gegen die Hertha in der Bundesliga dürfte Leipzig dabei ordentlich Rückenwind verliehen haben.

Unterschätzen darf die Truppe von Jesse Marsch den FC Brügge aber nicht. Gegen die Stars von PSG spielte das belgische Team stark mit und erkämpfte sich schlussendlich auch ein 1:1. Trotzdem gilt RB Leipzig in der heutigen Partie natürlich als Favorit. In einer Gruppe mit PSG und Manchester City sind die Roten Bullen auch auf jeden Punkt angewiesen, wenn sie die nächste Runde der Champions League erreichen wollen.

Alle Infos zur Übertragung von Leipzig vs. Brügge im TV und LIVE-STREAM liefert Euch Goal.

RB Leipzig vs. FC Brügge heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. FC Brügge Wettbewerb Gruppenphase der Champions League Anpfiff 28. September - 21:00 Uhr Spielort Red Bull Arena (Leipzig)

RB Leipzig vs. FC Brügge heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Die Partie zwischen Leipzig und Brügge ist so leider nicht im TV zu sehen. Seit der aktuellen Saison zeigt der Streamingdienst DAZN alle Spiele der Champions League, bis auf das Topspiel am Dienstag, welches bei Amazon Prime zu sehen ist.

Eine klassische TV-Übertragung bei den öffentlich-rechtlichen oder privaten Sendern entfällt also leider. Mehr zu der Aufteilung der Übertragungsrechte der Champions League könnt Ihr in den Abschnitten weiter unten lesen.

RB Leipzig vs. FC Brügge heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Wie oben schon beschrieben, ist DAZN seit dieser Saison zuständig für die Übertragung des Großteils der Champions-League-Begegnungen. Bis auf das Topspiel am Dienstag werden dort alle Partien gezeigt, so auch das Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Brügge.

Ab 20:30 Uhr könnt Ihr die Vorberichte sehen, moderiert wird dabei von Alex Schlüter. Pünktlich zum Anpfiff um 21:00 Uhr übernehmen dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Sandro Wagner.

Was kostet jetzt aber ein Abo bei DAZN eigentlich? Für ein Monatsabo zahlt Ihr dort 14,99 Euro monatlich. Es gibt auch die Möglichkeit, sich gleich ein Jahresabo zu holen, dafür müsst Ihr 149,99 Euro zahlen (ca. 12,50 Euro monatlich). Dafür erhaltet Ihr dann Zugriff auf alles an Livesport was DAZN zu bieten hat.

Neben der Champions League gibt es dort nämlich auch große Teile der Bundesliga zu sehen, sowie die spanische, italienische und französische Liga. Genauso kommen dort aber auch Fans der NBA oder NFL auf ihre Kosten. Und jetzt aufgepasst! Nur noch diesen Monat ist es möglich, sich den kostenlosen Probemonat zu sichern. Wer also im Oktober noch das El Clasico oder die Champions League umsonst auf DAZN verfolgen will, der sollte jetzt folgenden Link anklicken und sich den Probemonat sichern, solange es noch geht.

Ein kurzes Wort noch zur Übertragung der Champions League im gesamten deutschsprachigen Raum. In Österreich könnt Ihr sogar alle Spiele der Champions League bei DAZN verfolgen, auch das Topspiel am Dienstag. Dieses gibt es dann allerdings nur als Einzelspiel und nicht in der Konferenz mit den anderen Partien. In der Schweiz fehlt die Champions League bei DAZN leider komplett.

RB Leipzig vs. FC Brügge heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Für alle die nicht live vor dem Bildschirm dabei sein können, haben wir den LIVE-TICKER von Goal im Angebot. Dort werdet Ihr sofort informiert, sobald sich auf dem Rasen etwas tut und seid so auch immer up to date, was den Spielstand angeht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

RB Leipzig vs. FC Brügge heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, könnt Ihr sie hier finden.