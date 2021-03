RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am 25. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig Eintracht Frankfurt. Goal hat die Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Spitzenspiel in der Bundesliga! RB Leipzig empfängt am 25. Spieltag Eintracht Frankfurt. Das Spiel wird um15.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen.

RB Leipzig ist in der Bundesliga der einzig verbliebene Kontrahent des FC Bayern München im Kampf um die Meisterschaft. Nach sechs Siegen in Serie in der Bundesliga liegt das Team von Trainer Julian Nagelsmann in der Tabelle zwei Punkte hinter dem Rekordmeister.

Getrübt wurde die Euphorie in Leipzig zuletzt aber durch das Ausscheiden in der Champions League. Die Sachsen zogen dort nach zwei umkämpften Duellen mit dem FC Liverpool aus.

Die Eintracht aus Frankfurt ist nach einer starken Rückrunde ein heißer Kandidat auf die Teilnahme an der Champions League 2021/22. Zuletzt stockte der Motor der Hessen allerdings. Nach einer Niederlage gegen Werder Bremen spielte Frankfurt am vergangenen Spieltag gegen den VfB Stuttgart lediglich unentschieden.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Goal hat für Euch alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im TV und im LIVE-STREAM. Zudem seht Ihr hier etwa eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Das Spiel der Bundesliga im Überblick

Wettbewerb Bundesliga, 25. Spieltag Begegnung RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt Ort Red Bull Arena, Leipzig Anpfiff Sa. 13. März 2021, 15.30 Uhr

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Das Spiel der Bundesliga heute live im TV verfolgen

Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es heute von der Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt nicht geben. In der Saison 2020/21 durften gemäß den Vereinbarungen vom ZDF nur drei Spiele live im Free-TV übertagen werden - das jeweilige Eröffnungsspiel der Hin- und Rückserie und eine Partie des 17. Spieltages. Der Großteil der Live-Übertragungsrechte liegt in dieser Saison beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN.

Die Rechte an allen Sonntagsspielen mit Anpfiff um 15.30 Uhr liegen bei Sky. Dementsprechend zeigt der Bezahlsender heute Leipzig gegen Frankfurt live im Pay-TV.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV: Sky

Das Spiel zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt wird heute auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) gezeigt. Die Vorberichterstattung beginnt dort um 14.30 Uhr. Kommentieren wird das Spiel dann Wolff Fuss.

🎙️ #Hütter:

„Leipzig spielt die beste Saison seiner Geschichte und hat sich fußballerisch weiterentwickelt. Außerdem haben sie die wenigsten Gegentore der Liga und spielen viel durchs Zentrum. Die Grundordnung ist flexibel.“

––––––#SGE #RBLSGE pic.twitter.com/wNeyiHSkxW — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 12, 2021

Voraussetzung, sich das Spiel ansehen zu können, ist ein Sky-Abonnement. Wie man sich ein solches zulegen kann und welche unterschiedlichen Abos es gibt, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Das Spiel der Bundesliga heute live im LIVE-STREAM

Sky bietet zu allen Bundesligaspielen die Möglichkeit an, sich das jeweilige Spiel auch im LIVE-STREAM anzusehen. Wer das machen möchte, dem stehen zwei Alternativen offen - nämlich Sky Go und Sky Ticket. Für beide Apps gibt es einen kostenlosen Download im jeweiligen Store.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist für Sky-Abonnenten im Vertrag bereits inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App downloaden und euch dann mit Euren Zugangsdaten anmelden. Dann steht Euch Sky Go zur Verfügung.



Bild: Getty Images

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Für Kurzentschlossene ist das Sky Ticket eine willkommene Alternative - und auch wenn Ihr keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen wollt. Sky Ticket ist ab einem Betrag von 9,99 Euro pro Monat zu haben. Ein weiterer Vorteil: Sky Ticket kann jederzeit wieder gekündigt werden. Hier gibt es Informationen zu Sky Ticket.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Startaufstellungen offiziell vorliegen, erfährt Ihr sie hier.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER: Goal macht`s möglich

Bei Goal gibt es selbstverständlich wieder einen umfangreichen LIVE-Ticker zur Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Hier entgeht Euch nichts!

Hier geht's zum LIVE-TICKER RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Die Highlights auf DAZN

Bei DAZN könnt ihr bereits rund 40 Minuten nach Abpfiff die Höhepunkte der Partie zwischen RB Leipzig und Werder Bremen sehen.

DAZN hat ein umfangreiches Angebot an Live-Fußball in seinem Programm. Ausgewählte Bundesligaspiele, Champions League, Europa League, Serie A - all das und noch viel mehr gibt es bei DAZN.

Das gibt es im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick