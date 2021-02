RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach heute live sehen: TV, LIVE-STREAM und mehr - die Übertragung des Bundesliga-Topspiels

Im Topspiel der Bundesliga empfängt RB Leipzig Borussia Mönchengladbach. Die Infos zur Übertragung und alles Weitere gibt es hier.

RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bestreiten das Topspiel am 23. Spieltag der Bundesliga. Anpfiff in Leipzig ist heute um 18.30 Uhr.

Im Kampf um die Meisterschaft haben Julian Nagelsmann und sein Team Blut geleckt. Binnen einer Woche verkleinerten die Sachsen den Rückstand in der Bundesliga-Tabelle auf Spitzenreiter FC Bayern München von sieben auf zwei Punkte. Nun wartet in den Gladbachern aber eine unangenehme Aufgabe, wenngleich die Fohlen angeschlagen sind.

Denn nach der geräuschvollen Bekanntgabe, dass Marco Rose den Klub nach der Saison in Richtung Dortmund verlässt, gab es prompt eine Heimniederlage gegen Abstiegskandidat Mainz 05. In der Tabelle rutschte die Elf vom Niederrhein auf den achten Rang ab und muss schnell die Kurve kriegen, um die Saisonziele nicht zu verspielen. In der Champions League droht nach dem 0:2 im Hinspiel gegen Manchester City das Aus im Achtelfinale.

RB Leipzig empfängt Borussia Mönchengladbach: Goal liefert alle Infos zum Spiel und zur Übertragung.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach live sehen: Die Partie im Überblick

BEGEGNUNG RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach WETTBEWERB Bundesliga, 23. Spieltag ORT Red Bull Arena in Leipzig ANSTOSSZEIT 18.30 Uhr

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung heute in TV und LIVE-STREAM

Ihr wollt das Topspiel des Wochenendes heute live sehen? Dann erklärt Euch Goal, wo Ihr einschalten müsst.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung im TV auf Sky

Die Exklusivrechte am Bundesliga-Topspiel am Samstagabend liegen beim Pay-TV-Sender Sky. Nur dort könnt Ihr die Begegnung live im Fernsehen verfolgen.

Wie gewohnt beginnt bereits um 17.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und auf Sky Sport Bundesliga UHD die Vorberichterstattung zum Spiel. Kommentator der Partie ist Wolff-Christoph Fuss.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach live: So empfangt Ihr Sky

Wer nicht streamen will, sondern ganz klassisch auf das lineare Fernsehen setzt, der benötigt ein Abonnement bei Sky. Dabei stehen Euch mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

Wenn Ihr ausschließlich die Bundesliga sehen wollt und kein Interesse an den weiteren Sportinhalten von Sky habt, dann sollte das Bundesliga-Paket für 25 Euro im Monat Eure Wahl sein. Damit seht Ihr den Großteil der Spiele der Bundesliga und alle Spiele der 2. Bundesliga live im Einzelspiel und in der Konferenz. Dazu bekommt Ihr von Sky das Entertainment-Paket mit Serieninhalten sowie den Sky-Q-Receiver ohne weiteren Aufpreis.

Falls Euch auch andere Sportarten interessieren und Ihr noch ein bisschen Geld drauflegen könnt, dann ist das Komplett-Paket zu empfehlen. Für 30 Euro im Monat seht Ihr dann nicht nur die Bundesliga und 2. Bundesliga, sondern auch die Champions League, den DFB-Pokal, die Formel 1 und noch mehr.

Alle Infos zu den Sky-Paketen

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

In jüngster Zeit geht der Trend immer mehr in Richtung Streaming. So natürlich auch bei den Fußball-Übertragungen. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel über das Internet sehen könnt.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Sky Go ist bereits bei allen Abonnenten im Preis inbegriffen. Mit dem Dienst könnt Ihr die Inhalte eures Abos von unterwegs oder über die mobilen Endgeräte zu Hause verfolgen.

Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist, auf Euer Smartphone bzw. Tablet oder Euren Computer die entsprechende App herunterzuladen. Dann loggt Ihr euch mit Euren Daten ein und schon kann es losgehen.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Etwas anders ist es mit Sky Ticket. Der Streamingdienst steht auch jenen offen, die kein Sky-Abo abgeschlossen haben. Stattdessen könnt Ihr verschiedene Tickets auswählen und damit selbst entscheiden, welche Inhalte Ihr euch holen wollt.

Um die Bundesligaspiele im Einzelspiel verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Supersport-Ticket. Dieses gewährt Euch Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky. Unterschiede gibt es aber bezüglich Kosten und Laufzeit. Ihr habt die Wahl zwischen dem Tagesticket, dem Monatsticket und dem Jahresticket.

Das Tagesticket ist, wie der Name es sagt, nur für einen Tag gültig, verlängert sich aber auch nicht automatisch. Die Kosten hierfür liegen bei 14,99 Euro.

Einen ganzen Monat bekommt Ihr Zugriff auf die Sportwelt von Sky, wenn Ihr das Monatsticket wählt. Der Preis für dieses Angebot liegt bei 29,99 Euro, zudem verlängert sich das Ticket automatisch um einen weiteren Monat, wenn Ihr nicht vorher kündigt.

Ein ganzes Jahr bindet Ihr Euch, wenn Ihr das Jahresticket auswählt. Dafür kommt Euch Sky beim Preis entgegen, denn Ihr zahlt dann monatlich nur 19,99 Euro. Aber Achtung: Wenn Ihr das Jahresticket wählt, ist der Gesamtpreis für die vollen zwölf Monate sofort zu bezahlen!

Ein Vorteil von Sky Ticket ist die im Vergleich zu Sky Go deutlich größere Auswahl an unterstützten Geräten. Neben Smartphone, Tablet und PC könnt Ihr Sky Ticket auch über Konsolen, Smart-TVs oder TV-Sticks empfangen.

Alle Infos zu Sky Ticket findet Ihr hier.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach live im TV und STREAM: Die Übertragung bei Sky in der Übersicht

TV-Abo Sky Ticket Was kostet es? ab 25 Euro ab 14,99 Euro Wann geht es los? Vorberichterstattung ab 17.30 Uhr, Anpfiff um 18.30 Uhr Wer kommentiert? Wolff-Christoph Fuss

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach: Die Highlights bei DAZN

Die Höhepunkte des Topspiels gibt es wie bei allen anderen Bundesligapartien immer 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Der Streamingdienst bietet neben zahlreichem Live-Fußball auch weitere nationale und internationale Sportevents an.

Wenn Ihr das Angebot testen wollt, könnt Ihr das sogar völlig kostenfrei tun. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid unterwegs und könnt das Spiel nicht sehen? Ihr wollt aber auch keine wichtige Szene verpassen? Dann schaut doch mal im LIVE-TICKER von Goal vorbei! Hier bekommt Ihr alles geliefert - jedes Tor, jeden Platzverweis und alles, was sonst noch passiert. Rund 20 Minuten vor Anpfiff geht's los.

Hier geht's zum LIVE-TICKER

RB Leipzig vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen des Topspiels feststehen, liefern wir sie Euch an dieser Stelle.