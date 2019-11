RB Leipzig vs. Benfica Lissabon: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - so wird die Champions League übertragen

Gelingt RB Leipzig der Einzug ins Achtelfinale? Hier erfahrt ihr, wo die Partie gegen Benfica Lissabon heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Am 5. Spieltag der trifft auf Lissabon. Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 27. November, um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

RB Leipzig ist nach vier Spielen in der Champions League weiterhin ungeschlagen. Bereits ein Unentschieden gegen Benfica würde den Roten Bullen genügen, um erstmals in das Achtelfinale der Königsklasse einzuziehen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Partie zwischen Leipzig und Benfica heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem erfahrt Ihr hier die Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

RB Leipzig vs. Benfica heute live: Das Champions-League-Spiel auf einen Blick

Duell RB Leipzig vs. Benfica Lissabon Datum Mittwoch, 27. November 2019 || 21 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Zuschauer 41.939 Plätze

RB Leipzig vs. Benfica heute live im TV schauen - geht das?

Wer die Partie RB Leipzig vs. Benfica Lissabon heute live im deutschen Fernsehen verfolgen möchte, wird leider enttäuscht: Im Free-TV werden die vollen 90 Minuten der Begegnung leider nicht gezeigt.

Stattdessen könnt Ihr die Begegnung live im Pay-TV anschauen, denn Sky teilt sich mit dem Streamingportal DAZN die Übertragungsrechte für die Königsklasse. Allerdings läuft Leipzig vs. Benfica bei Sky nur in der Konferenz und nicht im Einzelspiel.

Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit: DAZN zeigt das Kräftemessen zwischen Leipzig und Benfica live und exklusiv in voller Länge - und das Ganze könnt Ihr sogar auch auf Eurem TV genießen!

RB Leipzig vs. heute im LIVE-STREAM von DAZN auf dem Smart-TV

DAZN ist ein reiner Streamingdienst und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend überträgt DAZN RB Leipzig vs. Benfica nur im LIVE-STREAM und nicht live im TV. Doch auf einem Smart-TV geht das!

Wie genau Ihr Zugriff auf die vollen 90 Minuten erhaltet, habt Ihr im vorherigen Abschnitt erfahren. Nun solltet Ihr noch wissen, dass Ihr die DAZN-App auf Eurem Smart-TV installieren müsst. Hier erfahrt Ihr mehr.

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: RB Leipzig vs. Benfica mit DAZN auf Eurem Smart-TV anschauen!

Weitere Informationen rund um die Übertragung bei DAZN via LIVE-STREAM findet Ihr im nächsten Abschnitt.

RB Leipzig vs. Benfica heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's!

Wie bereits erwähnt, zeigt DAZN die Begegnung zwischen Leipzig und Benfica exklusiv in voller Länge via LIVE-STREAM, denn der Streamingdienst hat sich die Rechte an der UEFA Champions League gesichert. Seit 2018 läuft die Königsklasse beim Streamingsender aus dem Münchner Norden.

RB Leipzig vs. Benfica heute im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Insgesamt laufen 110 von 138 Spielen der Königsklasse live und exklusiv in voller Länge bei DAZN im Einzelspiel. Der Streamingdienst zeigt sämtliche Spiele im LIVE-STREAM.

Für die heutige Partie zwischen Leipzig und Benfica beginnt die Vorberichterstattung bei DAZN um 20.45 Uhr - also 15 Minuten vor Anpfiff.

Im Vorfeld informiert Euch Moderator Christoph Stadler mit allen wissenswerten Fakten und Statistiken rund um das Spiel. Sobald der Ball rollt, kommentieren Lukas Schönmüller und Experte Sebastian Kneißl das Spielgeschehen in Leipzig.

Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein DAZN-Abonnement. Doch zuvor habt Ihr die Gelegenheit, den kompletten Service im Rahmen eines kostenlosen Probemonats bequem auszuprobieren.

Im Anschluss an den Gratismonat kostet das Abo bei DAZN lediglich 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr Euch auch ein Jahresabo für 119,99 Euro zulegen und somit knapp 24 Euro sparen.

Bei DAZN erlebt Ihr nicht nur die Champions League live im Stream, sondern die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes. Hier findet Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS zu den Einzelspielen der Königsklasse sowie die Übertragungen der Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vielen weiteren Top-Ligen und Wettbewerben.

Die kostenlose DAZN-App steht in den entsprechenden Stores zum Download bereit:

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Dann beantworten wir Euch alle offenen Fragen in unseren Übersichtsartikeln. Klickt Euch mal rein:

RB Leipzig vs. Benfica heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Leipzig von Benfica bekanntgegeben werden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle!

RB Leipzig vs. Benfica: Die Champions League heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, die heutige Begegnung im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER RB Leipzig vs. Benfica an!

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten 90 Minuten am Ball und verpasst keine relevante Szene bei RB Leipzig vs. Benfica. Die App könnt Ihr ebenfalls in den Stores herunterladen.