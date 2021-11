RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen heute live: Die Übertragung der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM

Am heutigen Sonntagabend (28. November 2021) empfängt RB Leipzig in der heimischen Red Bull-Arena Bayer 04 Leverkusen. Die Bundesliga-Partie wird um 17:30 Uhr angepfiffen.

So richtig zufrieden wird Leipzig-Trainer Jesse Marsch bei einem Blick auf die Tabelle nicht sein. Mit nur 18 Punkten steht man aktuell auf dem siebten Platz. Bayer Leverkusen hingegen kann immerhin 21 Punkte und einen vierten Tabellenplatz vorweisen. Wir dürfen also gespannt sein, ob es Leipzig heute gelingt die drei Punkte zuhause zu behalten.

RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 28. November 2021 - 17:30 Uhr Spielort Red Bull-Arena

RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen heute live: Wird das Spiel im TV übertragen?

Bei den vielen verschiedenen Plattformen und Anbietern, die alle möglichen Fußballspiele zeigen noch den Überblick zu behalten ist gar nicht so einfach. Wir klären Euch was die Übertragung der Bundesliga angeht etwas auf. Grundsätzlich teilen sich die Übertragungsrechte der Bundesliga der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt dabei alle Spiele am Freitag und Sonntag, alle übrigen Partien werden bei Sky gezeigt.

Daraus erschließt sich, dass das heutige Spiel bei DAZN zu sehen sein wird. Da es sich dabei um einen reinen Streamingdienst handelt, wird es auch keine TV-Übertragung der Partie geben.

Trotzdem könnt Ihr natürlich zusehen, wie genau das funktioniert erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

RB Leipzig vs. Bayer 04 Leverkusen heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Wie schon oben erwähnt, wird das gesamte Programm bei DAZN nur im LIVE-STREAM gezeigt. Das bedeutet, um dort zusehen zu können braucht Ihr schon einmal ein internetfähiges Gerät. Ob es sich dabei um ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop handelt ist ganz egal.

Zusätzlich benötigt Ihr dann noch ein gültiges Abo bei DAZN. Das Zusehen dort ist nämlich nicht umsonst. Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS der Plattform zu bekommen, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Kostenmäßig müsst Ihr dabei mit 14,99€ für das Monatsabo oder 149,99€ für das Jahresabo rechnen.

Was könnt Ihr denn aber dann noch dort sehen außer der Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag? Die Antwort lautet, eine ganze Menge. Auch 121 der insgesamt 136 Champions League-Spiele gibt es exklusiv nur auf DAZN zu sehen.

Nun aber noch einmal zurück zum Spiel. Habt Ihr ein gültiges DAZN-Abo, könnt Ihr dort ab 16:30 Uhr die Vorberichterstattung mit Moderator Alex Schlüter sehen, bevor dann pünktlich zum Anpfiff um 17:30 Uhr Kommentator Jan Platte und Experte Benny Lauth übernehmen.

