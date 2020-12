Wer zeigt / überträgt Basaksehir Istanbul vs. RB Leipzig live im TV und LIVE-STREAM? So wird die Champions League übertragen

Fünfter Spieltag in der Champions League: RB Leipzig muss zu Basaksehir. Goal erklärt, wie die wichtige Begegnung der Königsklasse übertragen wird

Fünfter Spieltag in der , in der Gruppe H muss zum FK Istanbul . Anpfiff ist am Mittwoch um 18.55 Uhr im Basaksehir Fatih Terim Stadion in Istanbul.

In der Königsklasse beginnt die heiße Phase, und gerade in der Gruppe H geht es ausgeglichen zu: rangiert mit neun Punkten an der Tabellenspitze, dahinter folgen PSG ( ) auf zwei und RB Leipzig auf drei, beide mit jeweils sechs Punkten. Basaksehir mit drei Punkten auf Rang vier hat auch noch Chancen auf ein europäisches Überwintern.

Mit einem Sieg hätten die Ostdeutschen das Weiterkommen am letzten Spieltag gegen Manchester United selbst in der Hand. Das Hinspiel zwischen Basaksehir und Leipzig lässt alle Fans der Roten Bullen zuversichtlich in die Partie gehen, da Leipzig dieses mit 2:0 überzeugend gewann.

Schafft Leipzig den dritten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Saison oder schafft Basaksehir den Anschluss an Tabellenplatz drei? Goal erklärt, wie das Spiel zwischen Basaksehir Istanbul und RB Leipzig gezeigt / übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. Basaksehir live im TV und LIVE-STREAM? Die Champions League im Überblick

Begegnung Istanbul Basaksehir FK - RasenBallsport Leipzig Wettbewerb Gruppe H | Champions League (Gruppenphase) Spieltag 5. Spieltag Datum Mittwoch, 2. Dezember 2020 | 18.55 Uhr Ort Basaksehir Fatih Terim Stadion | Istanbul |

RB Leipzig bei Basaksehir Istanbul: Das Spiel LIVE im TV verfolgen

Schlechte Nachrichten für alle Fußballfans, die die Spiele ihres Vereins gerne im TV sehen: Das Spiel zwischen Basaksehir und RB Leipzig wird nicht im TV übertragen! Obwohl es eine Vielzahl an Fernsehsendern gibt, hat sich keiner die Rechte an der Begegnung gesichert.

Das gilt sowohl für das Free-TV als auch für das Pay-TV - im linearen Fernsehen ist das Einzelspiel der beiden Mannschaften nicht zu sehen. Allerdings gibt es gleich zwei Alternativen, wie man das Spiel trotzdem verfolgen kann - eine der beiden ist sogar kostenlos!

Auch auf dem Fernseher: Mit DAZN Basaksehir vs. Leipzig verfolgen

Mit dieser Möglichkeit fangen wir auch an: Es handelt sich um die Streamingplattform DAZN. Diese hat die Rechte an den meisten Begegnungen der Königsklasse in dieser Saison und wird das Spiel von RB Leipzig übertragen.

DAZN bietet sein Programm nur im LIVE-STREAM an. Wie kann man denn dann das Spiel zwischen Basaksehir und RB Leipzig auf dem Fernseher verfolgen? Ganz einfach: Mit einem Smart TV, also einem modernen Fernseher mit Internetanschluss, ist die Übertragung kein Problem.

So seht ihr die Champions League kostenlos: DAZN auf dem SmartTV

Um das Spiel von RB Leipzig sehen zu können, benötigt man auf dem Smart-TV die DAZN-App, welche kostenlos zum Download verfügbar ist. Wenn man dann diese App öffnet, taucht ein Anmeldefenster auf. Wenn sie schon ein DAZN-Abonnement haben, können sie sich hier ganz einfach anmelden und anfangen zu streamen, wobei sie sogar auf zwei Geräten parallel das Spiel verfolgen können.

Sollten Sie noch kein Konto bei DAZN haben, ist das kein Problem: Es gibt nämlich den DAZN-Probemonat! Dieser ist kostenlos und unverbindlich, alles Weitere zum Gratismonat erklären wir in diesem Artikel.

Basaksehir Istanbul gegen RB Leipzig bei DAZN: So läuft die Übertragung der Champions League ab

Basaksehir vs. RB Leipzig: Mit der Sky-Konferenz nichts verpassen

Die zweite Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen, ist die Konferenz von Sky: Da zur Anstoßzeit zwei Spiele zeitgleich stattfinden, wird der Bezahlsender eine Konferenz der beiden Begegnungen ausstrahlen.

Diese beginnt um 18.50 Uhr. Gezeigt wird neben Basaksehir Istanbul gegen RB Leipzig auch FK Krasnodar gegen auf Sky Sport 1. Alles zu den Preisen und Laufzeiten von Sky ist hier zu finden.

Basaksehir Istanbul vs. RB Leipzig: Die Sky-Konferenz im Überblick

Sender : Sky Sport 1

: Sky Sport 1 Beginn der Übertragung: 18.50 Uhr

18.50 Uhr Anstoß : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann Erik Meijer

: Gezeigte Begegnungen: Istanbul Basaksehir vs. RB Leipzig (Wolff Fuss) | FK Krasnodar vs. Stade Rennes (Oliver Seidler)

Basaksehir Istanbul gegen RB Leipzig im LIVE-STREAM: Wie wird die Champions League übertragen?

Nun wäre also schon geklärt, dass DAZN die Champions League überträgt, außerdem haben wir bereits gespoilert, dass diese kostenlos zu sehen ist. Was ist DAZN überhaupt? Und wie kriege ich ein kostenloses Abonnement?

Eins nach dem anderen: DAZN ist ein Streamingdienst, den es erst seit 2016 gibt. Trotz der jungen Geschichte (Vergleich: RB Leipzig ist dreimal so alt) hat es die Plattform, ähnlich wie Leipzig, im Raketentempo an die Spitze geschafft. Mit mehr als 8.000 Events pro Jahr zeigt DAZN so viel LIVE-Sport wie kein anderer Anbieter, dazu kommen zahlreiche Highlights, Re-Lives, Interviews und Extras.

, RB Leipzig, Michael van Gerwen, Tom Brady: DAS ist das Angebot von DAZN

Vor allem beim Fußball bietet DAZN alles, was das Herz begehrt: Von der über Champions League und bis hin zu nahezu allen internationalen Top-Ligen ( , , , Liga NOS, , CSL, Copa Libertadores etc.) ist fast jeder relevante Wettbewerb vertreten.

Aber auch abseits des Fußballs sorgt DAZN für Furore: American Football, Basketball, Boxen, Motorsport, Eishockey, Leichtathletik, Darts - um nur ein paar Beispiele aus der Angebotspalette von DAZN zu nennen.

Günstiger als ein Stehplatzticket beim Heimspiel: So viel kostet DAZN pro Monat

Wer jetzt denkt, dass ein solch umfangreiches Angebot auch einen ordentlichen Betrag an Geld für den Kunden kosten muss, der irrt sich: Mit seinen Preisen bleibt DAZN unter denen der Konkurrenz, besonders, wenn man es mit der Anzahl an Wettbewerben vergleicht.

Dabei geht DAZN einen zusätzlichen Schritt auf die Kunden zu und bietet gleich zwei Abonnement-Variationen an, die sich nur in Laufzeit und Kosten unterscheiden, alles Weitere bleibt gleich. Es handelt sich um das Monatsabo und das Jahresabo.

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat | Monatlich kündbar

Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr | 10 Euro pro Monat | Jährlich kündbar

Leipzig bei Basaksehir kostenlos sehen: So funktioniert der DAZN Probemonat

Die Preise sprechen schon für sich, und trotzdem schafft DAZN es, noch einen Knaller obendrauf zu setzen: Mit dem Probemonat kann man nämlich 30 Tage lang auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen - ohne einen Cent bezahlen zu müssen!

Der Probemonat ist unverbindlich, heißt: Ihr könnt unbesorgt 30 Tage lang gratis auf alle Events zugreifen, und wenn ihr im Anschluss nichts bezahlen wollt, müsst ihr einfach rechtzeitig kündigen und seid an keine Kosten gebunden. So einfach war Sportstreaming noch nie! Alles Weitere zum Probemonat findet ihr bei DAZN News.

Die Übertragung ist hier die gleiche wie auf dem Smart TV, also mit dem gleichen Kommentator, Moderator und Experten. DAZN ist auch für eine Vielzahl an weiteren Geräten verfügbar: Handy, Tablet, Browser, Playstation (PS3, PS4 und PS5), XBox (XBox One, XBox Series X / S), Apple TV, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick ... Hier ist eine Übersicht zu den unterschiedlichen Geräten zu finden.

