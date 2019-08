RB Leipzig vs. Aston Villa: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur heutigen Übertragung des Testspiels

RB Leipzig empfängt im letzten Testspiel vor dem Saisonstart den englischen Aufsteiger Aston Villa. Goal verrät alles zum Testspiel im TV und STREAM.

trifft im letzten Vorbereitungsspiel zur neuen Saison auf den englischen Erstligisten Aston Villa. Die Partie findet in der Leipziger Red Bull Arena statt und wird am Samstag, 3. August um 15.30 angepfiffen.

Für RB Leipzig wird es in der neuen Saison einige Änderungen geben. Julian Nagelsmann ist neuer Trainer und wird seine eigene Philosophie mit in den Osten bringen. In den bisherigen Testspielen vermochte RB nicht immer zu überzeugen. Gegen den aus der Schweizer Super League musste man nämlich eine 1:4-Niederlage hinnehmen. Zwei Siege, ein 3:2 über Istanbul und ein 2:0 gegen Rennes, machten dies aber wieder gut. Gegen Villa wird nun ein letztes Mal getestet, bevor es am 11. August ins Pokalspiel gegen Osnabrück geht.

Weniger geläufig sind die Namen der bisherigen Testspiel-Gegner der Lions. Charlton Athletic, FC Walsall, Shrewsbury Town und Minnesota United waren es, Villa ging in allen vier Spielen als Sieger vom Platz. Mit RB Leipzig wartet jetzt ein erster Hochkaräter auf die Villains, bevor es am 10. August in den Norden Londons zum Premier-League-Auftakt zu den .

Ist Julian Nagelsmanns RB Leipzig bereit für die neue -Saison? Wie schlägt sich der Premier-League-Aufsteiger Aston Villa im Test gegen den Champions-League-Teilnehmer? Goal verrät Dir alle Details zum Test im TV und LIVE-TICKER.

RB Leipzig vs. Aston Villa: Die Details zum heutigen Testspiel

RB Leipzig vs. Aston Villa: Das Testspiel heute im TV sehen - geht das?

Das Testspiel von RB Leipzig gegen Aston Villa wird nicht im Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass sich kein Anbieter für Free-TV die Rechte an diesem Testspiel gesichert hat.

RB Leipzig vs. Aston Villa im Pay-TV sehen

Auch von den Pay-TV-Anbietern wie zum Beispiel Sky oder MagentaSport besitzt keiner Rechte für die Übertragung dieses Testspiels. Denn diese liegen beim Streamingdienst DAZN. Mehr Informationen dazu gibts im nächsten Absatz zum LIVE-STREAM.

RB Leipzig vs. Aston Villa: Das Testspiel heute im LIVE-STREAM - so gehts!

Der Streamingdienst DAZN zeigt das Testspiel RB Leipzig gegen Aston Villa komplett im LIVE-STREAM. Kurz vor Anpfiff der Partie (15.30 Uhr) beginnt die Übertragung auf DAZN und Du wirst von Kommentator Tom Kirsten durch das Spiel geführt.

Um das Spiel bei DAZN sehen zu können, brauchst Du ein Abonnement das Streamingdienst. Den ersten Monat bekommst Du dabei sogar kostenlos!

Nach dem kostenlosen Gratismonat kosten ein Abo bei DAZN 11,99 pro Monat und ist jeden Monat kündbar. DAZN findest Du in deinem Web-Browser oder über die App, die Du im iTunes- und Google-Play-Store herunterladen kannst.

Neben Testspielen zeigt euch DAZN auch einen Teil der Bundesliga, die und die sowie weiere Top-Ligen. Dazu kommen zusätzlich Top-Events in Sportarten wie Tennis, Basketball und American Football.

RB Leipzig vs. Aston Villa: Das Testspiel heute im LIVE-TICKER verfolgen - so funktionierts!

Falls Du das Testspiel der Leipziger gegen Aston Villa nicht im LIVE-STREAM sehen kannst, aber trotzdem nicht verpassen willst, dann bist Du beim LIVE-TICKER von Goal genau richtig.

Der LIVE-TICKER gibt Dir Updates über jede Szene, so dass Du kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene im Spiel verpasst.

Der Ticker gibt der schon vor Anpfiff alle relevanten Informationen, ist dann die kompletten 90 Minuten für Dich dabei. Dazu ist der Ticker natürlich komplett kostenlos. Den Link zum Ticker gibt es hier.

RB Leipzig vs. Aston Villa: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie werden wie gewohnt etwa eine Stunde vor Anpfiff, also um 14.30 Uhr, veröffentlicht. Dann findest du sie natürlich genau hier.

RB Leipzig vs. Aston Villa: Die heutige Übertragung im Überblick