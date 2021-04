Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Der 29. Spieltag steht an, am Freitag treffen RB Leipzig und die TSG 1899 Hoffenheim aufeinander. Goal erklärt, wie die Bundesliga übertragen wird.

Die Spielzeit 2020/2021 biegt auf die Zielgerade ein: Spieltag 29 steht an, noch sechs Spiele muss jedes Team in der Bundesliga bis zum Sommer bestreiten. In der Red Bull Arena treffen am Freitag RB Leipzig und die TSG Hoffenheim aufeinander, Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Für die Blauweißen aus Sinsheim gab es nur vier Tage Pause seit der letzten Begegnung: In einem zugegebenermaßen langweiligen Kick gegen Bayer Leverkusen verabschiedete sich die Bundesliga vom Projekt Montagsspiel, Endergebnis war ein 0:0.

Dabei war dies das erste Erfolgserlebnis seit Wochen für die Mannschaft von Sebastian Hoeneß: Zuvor gab es drei Niederlagen gegen den VfB Stuttgart, den 1. FSV Mainz 05 und den FC Augsburg. Bei RB Leipzig läuft es besser: Am vergangenen Samstag gab es dank des 4:1 gegen den SV Werder Bremen die verdienten drei Punkte.

Beide Mannschaften waren in dieser Saison für das internationale Geschäft qualifiziert, beide haben es aber nicht bis in die aktuelle Runde geschafft. Wie wird das Aufeinandertreffen in der Bundesliga? Goal erklärt, wie die Bundesliga am Freitagabend im TV und LIVE-STREAM übertragen / gezeigt wird!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen TSG 1899 Hoffenheim am Freitag live im TV und LIVE-STREAM? Die Bundesligapartie im Überblick

Begegnung: RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim

Datum: Freitag, 16. April 2021

Uhrzeit: 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Stadion: Red Bull Arena | Leipzig

Zuschauer: 0 aufgrund von Corona-Schutzverordnungen

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim live im TV? Die Bundesliga im Fernsehen

Beide Teams gehören nicht zu den beliebtesten bei den Fußballanhänger:innen in Deutschland, da verkünden wir kein Geheimnis. Dass aber bei beiden Vereinen, gerade bei den Sachsen, hochklassiger Fußball gespielt wird oder zumindest gespielt werden kann, beweisen sie immer wieder.

Ein Blick auf das Hinspiel: In einer spannenden und intensiven Partie setzte sich der RasenBallsport Mitte Dezember mit einem 1:0 durch. Wie wird das Spiel am Freitag? Können sich Fans das Spiel eigentlich im TV anschauen?

TV? LIVE-STREAM? RB Leipzig vs. Hoffenheim LIVE verfolgen

Eine Glaskugel haben wir hier bei Goal zwar keine, deswegen lässt sich die erste Frage auch für uns nur schwierig beantworten. Daher bleiben wir bei den Themen, mit denen wir uns auskennen, und dazu gehört auch die Übertragung der Bundesliga im TV.

Für die Partie zwischen Leipzig und Hoffenheim haben wir diesbezüglich sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Die schlechten vorab: Kein Fernsehsender überträgt am Freitag die Bundesliga!

RB Leipzig gegen TSG 1899 Hoffenheim: So seht ihr die Bundesliga LIVE im TV

Für viele Anhänger:innen mag das zwar ein Schock sein, bevor ihr allerdings den Kopf in den Sand steckt, solltet ihr diesen Artikel aufmerksam bis zum Ende lesen: Es gibt nämlich eine Alternative, die es in sich hat!

Der Streamingdienst DAZN überträgt nämlich das Spiel zwischen RB Leipzig und der TSG aus Hoffenheim. Der Grund dafür ist simpel: DAZN überträgt in dieser Saison jedes Freitagsspiel!

Mit Ex-Hoffenheimer Sandro Wagner: So wird die DAZN-Übertragung ablaufen

Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Beginn der Übertragung : 20:15 Uhr

: 20:15 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Trailer: Bereits auf DAZN zu sehen

LIVE-STREAM auf dem TV? So seht ihr Leipzig - Hoffenheim mit DAZN!

Viele Fans mögen jetzt verwirrt sein: Wie können die von Goal von tollen Nachrichten sprechen, wenn das Spiel doch gar nicht auf meinem TV zu sehen ist? Der Grund dafür ist einfach: Auch wenn das Spiel nicht im TV ausgestrahlt wird, könnt ihr die Übertragung trotzdem auf eurem Fernseher einrichten.

Mit einem Smart-TV ist die Übertragung besonders einfach: DAZN-App herunterladen, kostenlos registrieren und ab dafür! Kein Smart-TV daheim? Dann könnt ihr DAZN auch auf dem Laptop einrichten und mit einem HDMI-Kabel mit dem Bildschirm verbinden - eine Lösung findet sich immer!

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM? So seht ihr RB Leipzig - 1899 Hoffenheim im Internet

DAZN überträgt die Bundesliga - das ist für viele Zuschauer:innen und Anhänger:innen eine exzellente Sache. Den Streamingdienst gibt es zwar erst seit wenigen Jahren, trotzdem ist er bei Sportfans im ganzen Land beliebt.

DAZN hat nämlich so einiges zu bieten, was bei den Konkurrent Sky, MagentaSport, Sport1 etc. nicht vorhanden ist - wir schauen uns das Ganze etwas genauer an!

Kostenlose Bundesliga? Der DAZN Probemonat macht's möglich!

Fangen wir mit einem Feature des Streaminganbieters an, der besonders beliebt ist - wer spart nicht gerne Geld? Es handelt sich dabei um den DAZN Probemonat, mit dem man einen Monat lang kostenlos auf alle Inhalte zugreifen kann.

Der Probemonat ist nicht nur kostenlos, er ist auch noch unverbindlich. Im Klartext: Ihr müsst nach Ablauf des Monats kein kostenpflichtiges Abonnement eingehen, wenn ihr nicht wollt, sondern könnt ganz einfach kündigen!

Leipzig - Hoffenheim auf DAZN verfolgen: So günstig sind die Abonnements

DAZN hat euch so sehr überzeugt, dass ihr weiterhin Kunde bleiben wollt, um die Menge an LIVE-Sport nicht zu verpassen? Dann habt ihr zwei Optionen: Monatsabo und Jahresabo. Die Varianten zeigen das gleiche Programm, nur Kosten und Laufzeit sind unterschiedlich.

Abo-Art Preis Kündbar Monatsabo 11,99 Euro pro Monat Monatlich Jahresabo 119,99 Euro pro Jahr (10 Euro pro Monat) Jährlich

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. TSG 1899 Hoffenheim am Freitag? So viel LIVE-Sport zeigt DAZN!

DAZN klingt ja schön und gut, aber so ganz überzeugt seid ihr noch nicht? Wir kennen den Grund: Ihr habt nämlich noch keinen Blick auf das Programm geworfen! Wer glaubt, dass DAZN nur aus Freitagsspielen der Bundesliga besteht, der hat sich ordentlich getäuscht - die Plattform zeigt schließlich über 8.000 LIVE-Events pro Jahr!

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. TSG 1899 Hoffenheim am Freitag live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragungen im Überblick