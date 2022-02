RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

Am 22. Spieltag der Bundesliga kommt es zur Begegnung RB Leipzig vs. 1. FC Köln. Angepfiffen wird die Begegnung am heutigen Freitagabend um 20.30 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena.

Beide Teams befinden sich aktuell im Tabellenmittelfeld, schielen jedoch noch auf die oberen Ränge, die Mannschaften für europäische Wettbewerbe qualifizieren.

Leipzig konnte in keiner der letzten drei Partien als Sieger vom Platz gehen. Werden die Sachsen heute vor heimischer Kulisse siegreich sein, oder schaffen die Kölner erneut den Achtungserfolg? Hier gibt es die wichtigsten Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb: Bundesliga, 22. Spieltag, Saison 2021/22

Bundesliga, 22. Spieltag, Saison 2021/22 Match: RB Leipzig vs. 1. FC Köln ( LIVE auf DAZN )

RB Leipzig vs. 1. FC Köln ( ) Datum: Freitag, 11. Februar 2022

Freitag, 11. Februar 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Leipzig, Red Bull Arena

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Treue Anhänger der Bundesliga können diese Frage natürlich sofort beantworten - wir gehen trotzdem noch einmal darauf ein: Die Bundesliga ist außer zu ausgewählten Begegnungen (z.B. Eröffnungsspiel, Rückrundenstart) nicht im Free-TV zu sehen. Die ausgewählten Partien konnte sich übrigens der Privatsender Sat1 sichern.

Alle weiteren Partien dieser Saison gehen an zwei Sender: DAZN und Sky. Der Streamingdienst DAZN ist für die Übertragung aller am Freitag und Sonntag stattfindenden Begegnungen zuständig. Sky hingegen zeigt alle Spiele am Samstag live.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live im TV: DAZN zeigt die Bundesliga im linearen Fernsehen

Warte mal - DAZN und lineares Fernsehen? Wie passt denn das zusammen? Das passt sogar sehr gut zusammen! Seit letztem Sommer gibt es von DAZN auch zwei lineare Sender. Die Sender hören auf die Namen DAZN 1 und DAZN 2 und zeigen Euch ausgewählte Inhalte des Senders live im Fernsehen.

Auch die heutige Begegnung zwischen RB und den Geißböcken gehört zu diesen Inhalten und ist somit ab 19.30 Uhr live auf DAZN 1 zu sehen.

Bisher können die beiden Sender jedoch nur via Sky und Vodafone empfangen werden, was der einzige Haken an der Geschichte ist.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live im STREAM: DAZN zeigt die Bundesliga im Internet

Neben der linearen Übertragung stellt Euch der Streamingdienst aus Ismaning natürlich auch einen LIVE-STREAM zur Verfügung. Diesen könnt Ihr auf zahlreichen Geräten abrufen und seid somit maximal flexibel. Auch die Übertragung im LIVE-STREAM beginnt schon um 19.30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live im TV und STREAM: Die Übertragung auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN 1 (linear) | DAZN (LIVE-STREAM)

DAZN 1 (linear) | DAZN (LIVE-STREAM) Vorberichte: ab 19.30 Uhr

ab 19.30 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Um heute live dabei zu sein, benötigt Ihr also eine Mitgliedschaft bei DAZN - so viel wissen wir bereits! Doch welche Kosten erwarten Euch für diese Mitgliedschaft? Der Sportsender bietet Euch zwei Vertragsvarianten:

Jahresmitgliedschaft Monatsmitgliedschaft Einmalig 274,99 Euro monatlich 24,99 Euro Monatlich 29,99 Euro monatlich kündbar

Ihr könnt Euch demzufolge zwischen einer kostengünstigeren und langfristigen oder einer flexiblen und etwas teureren Option entscheiden.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live: Weitere Infos zu DAZN

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff an dieser Stelle des Artikels.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln heute live verfolgen: So verpasst Ihr auch ohne TV und STREAM nichts

Doch welche Optionen bleiben eigentlich, wenn man heute NICHT die Möglichkeit hat, die Partie live im TV oder STREAM zu sehen?

Hier kommen wir ins Spiel - GOAL stellt Euch nämlich einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Verfügung. Hier findet Ihr die wichtigsten Szenen des Spiels und spannende Statistiken kompakt zusammengefasst.

Zum LIVE-TICKER