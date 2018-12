Minuskulisse in Leipzig? RB-Trainer Rangnick "kein bisschen überrascht"

Die Tickets für Leipzigs UEL-Duell mit Rosenborg verkaufen sich nur schleppend. Willi Orban und Ralf Rangnick sehen dies aber nicht als tragisch an.

RB Leipzig droht zum Abschluss der Gruppenphase in der Europa League gegen Rosenborg Trondheim (21 Uhr auf DAZN und im LIVE-TICKER ) eine Minuskulisse, doch RB-Kapitän Willi Orban will das Thema nicht zu hoch hängen und nennt Gründe für die schwachen Ticketverkaufzahlen.

"Ich denke, es werden fast 20.000 da sein. Das sind ja schon einige", so Orban im Interview mit DAZN . "Klar gibt's dafür auch Gründe: zum Beispiel, dass so spät gespielt wird, wir haben Familien als Fans von daher. Dann ist es auch ein Livespiel bei DAZN, da bleiben dann viele Zuschauer auch lieber zu Hause bei dem Wetter."

Trainer Ralf Rangnick schlug in die gleiche Kerbe und sei "kein bisschen überrascht darüber, dass es nur 15 oder 17.000 Zuschauer sind. Wir spielen an einem Donnerstag, wir spielen um 21 Uhr. Viel schlechtere Tage und Anstoßzeiten kann es nicht geben. Es wird auf zwei Sendern live übertragen, unter anderem auch bei Ihnen, und wir haben eines der größten Familienpublikums in der Liga", sagte er DAZN .