So sehen Sie Rayo Vallecano gegen Valencia mit einem VPN

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Rechteinhaber auf. Besuchen Sie die Website des übertragenden Sportsenders oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 10:15 Campo de Futbol de Vallecas

Rayo Vallecano empfängt Valencia im Campo de Futbol de Vallecas in Madrid zu einem LaLiga-Spiel, das an beiden Enden der Tabelle von großer Bedeutung ist.

Rayo geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie. Die Mannschaft von Benat San Jose verlor ihr jüngstes Spiel mit 0:1 gegen Real Sociedad, nachdem sie zuvor Celta Vigo überzeugend mit 3:0 besiegt hatte. Sie steht auf Tabellenplatz 14 und will einen möglichen Abwärtstrend stoppen, bevor der Abstand zu den letzten drei Plätzen schrumpft.

Valencia steht vor diesem Spiel unter Druck. Das Team von Javier Aguirre belegt in LaLiga Platz 19 und hat nur eines seiner letzten fünf Ligaspiele gewonnen. Die 0:3-Niederlage bei Real Madrid am vergangenen Wochenende dürfte das Selbstvertrauen kaum gestärkt haben. Der 6:0-Sieg gegen Tavernes de la Valldigna in der Copa del Rey am 10. November verschaffte immerhin etwas Erleichterung.

Valencias Verletztenliste ist lang. Aguirre muss auf sechs Spieler verzichten, zudem fehlt Jose Gaya gesperrt. Damit ist der Kader auf mehreren Positionen ausgedünnt.

Auch Rayo muss Ausfälle verkraften. Emil Audero dürfte im Tor stehen, vor ihm eine Viererkette mit Adria Pedrosa und Andrei Ratiu.

Die beiden Mannschaften trafen in den vergangenen zwei Spielzeiten viermal aufeinander, ohne dass eines der Teams auswärts gewinnen konnte. Auch die Bilanz der direkten Duelle deutet auf eine enge Partie hin.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Rayo Vallecano gegen Valencia live zu sehen.

Die TV- und Livestream-Optionen für Rayo Vallecano gegen Valencia finden Sie unten. Zuschauer außerhalb ihrer Heimatregion können über ExpressVPN auf das Spiel zugreifen.

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