Rayo Vallecano gegen den FC Barcelona heute live: Die Copa del Rey im TV und LIVE-STREAM - mit LIVE-TICKER, Aufstellungen & Co.

Gegen Rayo Vallecano wird Messi in den Kader des FC Barcelona zurückkehren. Wie Ihr die Copa del Rey live im TV und LIVE-STREAM seht, erfahrt Ihr hier

Im Achtelfinale des spanischen Pokals ( ) muss der nach Madrid zu reisen. Wieder mit dabei sein wird Superstar Lionel Messi, der in der Nachspielzeit des Supercopa-Finales gegen Athletic Club aus Bilbao des Feldes verwiesen worden war. Deshalb musste 'La Pulga' das Weiterkommen seines FC Barcelona in der Copa gegen UE Cornella von der Tribüne aus verfolgen. Gegen Rayo Vallecano wird er aber voraussichltich wieder auf dem Platz eingreifen.

Der dritte Hauptstadtklub hinter und rangiert derzeit auf dem vierten Platz der zweiten spanischen Liga. Am vergangenen Samstag mussten die Madrider eine 1:3-Heimniederlage gegen RCD Mallorca einstecken. Ein herber Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in gegen einen direkten Konkurrenten. Gegen Barcelona hat Rayo Vallecano allenfalls Außenseiterchancen.

Für den FC Barcelona ist die Copa vielleicht die einzige Chance auf einen Titel in diesem Jahr. Nach der Niederlage im Supercopa-Finale gegen Athletic Club und bereits zehn Punkten Rückstand in der Liga bleibt neben dem spanischen Pokal nur die . Und dort wartet mit dem Vorjahres-Finalisten ein sehr hohe Hürde auf die Katalanen.

Rayo Vallecano gegen FC Barcelona heute live: Das Achtelfinale der Copa del Rey im Überblick

Wettbewerb Copa del Rey, Achtelfinale Begegnung Rayo Vallecano (4. Platz, Segunda Division) - FC Barcelona (3. Platz, Primera Division) Ort Estadio de Vallecas, Vallecas Anstoß Mittwoch, 21.01.2021, 21 Uhr

Rayo Vallecano vs. FC Barcelona heute live: Das Achtelfinale der Copa del Rey im TV und LIVE-STREAM

DAZN bringt internationalen Spitzenfußball live im TV und LIVE-STREAM zu Euch ins Wohnzimmer. Der Streaming-Dienst bereichert das Angebot auf dem umkämpften deutschen Markt um den spanischen Königspokal sowie La Liga, die italienische , die französische , die Champions League und die . Wie Ihr das Achtelfinale der Copa del Rey seht, erfahrt Ihr hier im Artikel.

Rayo Vallecano gegen FC Barcelona heute live: Das Achtelfinale der Copa del Rey im LIVE-STREAM bei DAZN

Mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN könnt ihr den spanischen Pokal sogar gratis sehen. Ihr müsst Euch nur beim Anbieter registrieren und habt in den ersten 30 Tagen kostenfreien Zugang zum kompletten Programm des Anbieters. Danach verlangt DAZN rund 10 Euro monatlich im Jahresabo (119,99 Euro pro Jahr) oder 11,99 Euro falls Ihr Euch für das Monatsabo entscheidet. Alle Infos zum Gratismonat findet Ihr hier.

Habt Ihr Euch den kostenlosen Probemonat gesichert, braucht Ihr nur noch die kostenlose DAZN-App für Euer Endgerät und schon könnt Ihr die Copa del Rey live erleben. Die App ist für viele verschiedene Endgeräte verfügbar und unterstützt Android- und Apple-Geräte. Alle Informationen zur App gibt es hinter diesem Link.

Rayo Vallecano gegen FC Barcelona heute live: Das Achtelfinale der Copa del Rey im TV bei DAZN

Selbstverständlich kann man DAZN mit der App auch auf dem eigenen TV sehen. Falls Ihr keinen Smart-TV besitzt, auf dem man die App ebenfalls installieren kann, gibt es die Möglichkeit, den Laptop oder eine Spielekonsole als Verbindung zu nutzen. Dafür installiert Ihr die App wie oben beschrieben auf Eurem Gerät und schließt es per HDMI-Kabel an Euren TV an.

Rayo Vallecano vs. FC Barcelona: Das Achtelfinale der Copa del Rey bei DAZN im Überblick

Beginn der Übertragung: 21 Uhr

Kommentator: Marcel Seufert

Highlights: Etwa 40 Minuten nach Abpfiff

Kosten: Probemonat gratis (danach 9,99 Euro im Jahresabo)

Rayo Vallecano gegen FC Barcelona: Die Highlights und Re-Live bei DAZN

Für alle, die das Spiel nicht live sehen können, hat der Streaming-Dienst DAZN ein besonderes Angebot: Schon rund 40 Minuten nach Ende der Partie gibt es die besten Szenen und schönsten Tore in einer kommentierten Zusammenfassung. Außerdem könnt Ihr Euch das komplette Spiel noch einmal im Re-Live anschauen, wenn Ihr nichts verpassen wollt. Startet gleich den kostenlosen Probemonat bei DAZN.

Rayo Vallecano vs. FC Barcelona: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr habt keine Möglichkeit, das Spiel live zu sehen, wollt aber trotzdem während des Spiels auf Ballhöhe sein? Kein Problem! Der LIVE-TICKER von Goal liefert Euch die Höhepunkte des Spiels in kurzen Kommentaren auf Euer Smartphone. Schaut mal rein!

Rayo Vallecano gegen FC Barcelona: Die Aufstellungen

Am Spieltag veröffentlichen wir hier die Aufstellungen beider Mannschaften etwa eine Stunde vor Anpfiff. Kommt also gegen 20 Uhr nochmals hier vorbei und bleibt bestens informiert.