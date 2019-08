Rassismus-Eklat: Malcom könnte Zenit St. Petersburg wieder verlassen

Malcom könnte nur wenige Tage nach seinem Wechsel vom zu Zenit St. Petersburg schon wieder einen Abschied planen. Nach einem Rassismus-Eklat scheint ein erneuter Transfer schon im Winter nicht ausgeschlossen.

Wie das russische Portal sport.ru berichtet, beschäftigt sich Zenit mit einem Verkauf Malcoms. Der Brasilianer wurde erst vor wenigen Tagen für rund 40 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet. Aufgrund rassistischer Anfeindungen könnte er aber verkauft werden, sollte sich die Situation nicht verbessern.

Malcom debütierte am Wochenende für Zenit. Bei seiner Einwechslung hielt eine Gruppe von Ultas ein ironisches Plakat in die Höhe: "Danke Klub-Führung für die Loyalität zu Traditionen."

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj