Nach Äußerungen gegen Rassismus im englischen Fußball: Nike stellt sich mit Kampagne hinter Raheem Sterling

ManCity-Spieler Raheem Sterling setzte sich zuletzt öffentlich gegen Rassismus zur Wehr. Nike unterstützt ihn nun mit einer neuen Werbung.

Raheem Sterling vom englischen Meister Manchester City ist nach seinen deutlichen Kommentaren gegen Rassismus im englischen Fußball das Gesicht einer neuen Social-Media-Anzeige von Nike. Die Werbung, die bei Instagram über die offizielle Seite von Nike Football verbreitet wird, besteht aus einer Nahaufnahme des 24-Jährigen und dem Slogan: "Den Mund aufzumachen, macht das Leben nicht immer einfacher. Aber einfach hat noch nie etwas geändert."

Bereits im September hatte sich Nike öffentlich hinter den NFL-Quarterback Colin Kaepernick gestellt, der für seinen Protest gegen Schüsse von Polizisten auf schwarze Männer in den USA ligaweite Zustimmung erhalten und dafür gesorgt hatte, dass sich viele Spieler bei der Nationalhymne im Vorlauf der Spiele hingekniet hatten.

Manchester City: Raheem Sterling kritisiert rassistische Berichterstattung

Sterling war am letzten Wochenende von einem Chelsea-Anhänger rassistisch beleidigt worden. Im Anschluss meldete sich der Offensivakteur von Manchester City bei Instagram zu Wort und machte die englischen Zeitungen für das aggressive Verhalten, das aus ihren Formulierungen resultieren würde, verantwortlich.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

In einem Beitrag auf seiner Seite kritisierte Sterling die Berichterstattung über schwarze Fußballer und veröffentlichte zudem Screenshots von Berichten der Daily Mail, in denen bei Tosin Adarabioyo und Phil Foden deutliche Unterschiede in der Sprache zu erkennen waren, obwohl beide ihren Müttern ein Haus ersteigert hatten.

Auch Sterling selbst war für eine ähnliche Geste nach der EM 2016 beschuldigt worden, seinen "Reichtum offen zur Schau zu stellen". Der 24-Jährige schloss seinen Beitrag mit der Bitte an die Zeitungen, "sich Gedanken über faire Publicity zu machen".