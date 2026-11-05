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NordVPN
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Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Anstoßzeit
Das Spiel zwischen Rapid Wien und Wolfsberger AC beginnt am 06.11.2026, 19:30.
Rapid Wien vs. Wolfsberger AC heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?
Themen der Woche: Was war bei Rapid Wien und Wolfsberger AC los?
Rapid Wien präsentiert sich in herausragender Verfassung und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Zuletzt bezwangen die Grün-Weißen Austria Wien mit 2:0 in der Bundesliga. Zuvor gab es einen 3:1-Erfolg gegen Hartberg sowie ein beeindruckendes 5:1 gegen Austria Lustenau – die Offensive zeigt sich in bestechender Frühform.
Wolfsberger AC dagegen kommt mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Wien. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1-Unentschieden gegen Sturm Graz, davor gab es Niederlagen gegen Hartberg (0:1), WSG Tirol (2:0) und Altach (3:0). Nur ein Punkt aus vier Bundesligaspielen verdeutlicht die schwierige Lage des WAC.
Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Aufstellungen
Rapid Wien vs Wolfsberger AC Voraussichtliche Aufstellungen
Trainer
- J. Hoff Thorup
Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Form
Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Bilanz direkte Duelle
Head to Head
Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Die Tabellen
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