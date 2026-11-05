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Österreich 1. Bundesliga
team-logoRapid Wien
Allianz Stadion
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Rapid Wien vs. Wolfsberger AC heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Rapid Wien - Wolfsberger AC
Rapid Wien
Wolfsberger AC
Österreich 1. Bundesliga

In der Österreich 1. Bundesliga spielt Rapid Wien gegen Wolfsberger AC. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Anstoßzeit

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Österreich 1. Bundesliga - Spielwoche 12
Allianz Stadion

Das Spiel zwischen Rapid Wien und Wolfsberger AC beginnt am 06.11.2026, 19:30.

Rapid Wien vs. Wolfsberger AC heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Themen der Woche: Was war bei Rapid Wien und Wolfsberger AC los?

Rapid Wien präsentiert sich in herausragender Verfassung und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Zuletzt bezwangen die Grün-Weißen Austria Wien mit 2:0 in der Bundesliga. Zuvor gab es einen 3:1-Erfolg gegen Hartberg sowie ein beeindruckendes 5:1 gegen Austria Lustenau – die Offensive zeigt sich in bestechender Frühform.

Wolfsberger AC dagegen kommt mit vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Wien. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1-Unentschieden gegen Sturm Graz, davor gab es Niederlagen gegen Hartberg (0:1), WSG Tirol (2:0) und Altach (3:0). Nur ein Punkt aus vier Bundesligaspielen verdeutlicht die schwierige Lage des WAC.

RAP

RAP - Form

LAS
S0-2
HAR
S3-1
LUS
S5-1
FVI
S0-3
WIE
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
15/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
WAC

WAC - Form

ALT
N3-0
WSG
N0-2
HAR
N1-0
HWE
N1-0
SGR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
1/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Aufstellungen

Rapid Wien vs Wolfsberger AC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Hoff Thorup

Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Form

RAP

RAP - Form

LAS
S0-2
HAR
S3-1
LUS
S5-1
FVI
S0-3
WIE
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
15/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
WAC

WAC - Form

ALT
N3-0
WSG
N0-2
HAR
N1-0
HWE
N1-0
SGR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
1/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Rapid WienUnentschiedenWolfsberger AC
3
0
2
Österreich 1. Bundesliga
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
0
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
3
END
Österreich 1. Bundesliga
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Rapid Wien
RAP
2
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
0
END
Österreich 1. Bundesliga
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Wolfsberger AC
WAC
1
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
2
END
Österreich 1. Bundesliga
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
0
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
1
END
Österreich 1. Bundesliga
Wolfsberger AC badge
Wolfsberger AC
WAC
5
Rapid Wien badge
Rapid Wien
RAP
1
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Rapid Wien vs. Wolfsberger AC: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Rapid WienRapid WienRAP
111001339+2430
S
S
S
S
S
2
RB SalzburgRB SalzburgSAL
11830296+2327
S
S
S
U
S
3
LASKLASKLAS
117132613+1322
S
N
S
N
U
4
Sturm GrazSturm GrazSGR
115421913+619
U
U
S
S
N
5
HartbergHartbergHAR
115242019+117
S
S
N
S
U
6
RiedRiedRIE
114431918+116
U
U
S
S
S
7
WSG TirolWSG TirolWSG
113351417-312
N
U
S
N
N
8
Grazer AKGrazer AKGAK
11245827-1910
N
U
N
U
U
9
AltachAltachALT
113171117-610
U
S
N
S
N
10
Austria LustenauAustria LustenauLUS
112271329-168
N
N
N
N
S
11
Austria WienAustria WienWIE
112181022-127
N
N
N
N
U
12
Wolfsberger ACWolfsberger ACWAC
11137820-126
U
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg

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