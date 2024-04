Rapid Wien trifft am Mittwoch in der Bundesliga auf Sturm Graz. Hier erfahrt Ihr, wo der Klassiker im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der österreichischen Bundesliga gehen die Spiele der sechsten Runde in der Meistergruppe über die Bühne. Dabei bekommt es Rapid Wien am Mittwoch (24. April) mit Sturm Graz zu tun. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

Zudem dient das Allianz Stadion als Schauplatz des Klassikers zwischen Grün-Weißen und den Blackies. Rapid Wien und Sturm Graz halten bei 22 und 35 Punkten. Es handelt sich um das zweite Duell binnen weniger Tage. Am Sonntag verlor Rapid Wien bei Sturm Graz mit 0:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Rapid Wien vs. Sturm Graz im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Rapid Wien vs. Sturm Graz, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Rapid Wien – Sturm Graz Wettbewerb Österreichische Bundesliga, Meistergruppe, 6. Spieltag Datum Mittwoch, 24. April 2024 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Allianz Stadion (Wien)

Rapid Wien vs. Sturm Graz im LIVE STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heute?

Rapid Wien vs. Sturm Graz im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

News zu Rapid Wien

Mit dem 0:1 bei Sturm Graz riss eine Serie von Rapid Wien von neun ungeschlagenen Bundesliga-Partien.

Allerdings hatte die Elf von Robert Klauß in dieser Phase sechs Unentschieden und drei Siege verzeichnet.

Nach dem letzten vollen Erfolg, einem 3:0 in Hartberg, hatten die Grün-Weißen zwei 1:1 in Salzburg und gegen Austria Klagenfurt erlebt.

Die Aufstellung von Rapid Wien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

IMAGO / GEPA pictures

News zu Sturm Graz

Mit dem 1:0 gegen Rapid Wien fädelte Sturm Graz den vierten Liga-Dreier am Stück ein.

Überdies handelte es sich um den sechsten Sieg des Teams von Christian Ilzer binnen acht Meisterschaftsspielen.

Nach dem zweiten Punktverlust, einem 0:1 gegen RB Salzburg am 31. März, hatten die Blackies zuerst gegen LASK Linz (1:0) gewonnen. Es war ein 3:1 in Hartberg gefolgt.

Die Aufstellung von Sturm Graz

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Rapid Wien gegen Sturm Graz live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 231 Siege Rapid Wien 110 Siege Sturm Graz 62 Unentschieden 52 Letztes Duell Sturm Graz vs. Rapid Wien 1:0 (Bundesliga, 21. April 2024)

Rapid Wien vs. Sturm Graz live anschauen: Nützliche Links