So sehen Sie Rangers gegen Aberdeen mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Rechteinhaber. Rufen Sie die Website des übertragenden Sportsenders auf oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie beim offiziellen Anbieter ein Konto oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Schottland Premier League - Spielwoche 12 24. Nov. 2026 - 15:00 Ibrox Stadium

Die Rangers empfangen Aberdeen im Ibrox-Stadion in Glasgow zu einem Premiership-Spiel. Die beiden Teams trafen erst vor wenigen Wochen im League Cup aufeinander.

Die Mannschaft von Derek McInnes ist in guter Form. In den vergangenen fünf Pflichtspielen holte sie vier Siege und ein Unentschieden. Dabei blieb sie dreimal ohne Gegentor.

Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg bei Motherwell, zuvor einen 2:0-Erfolg bei St. Mirren. Am 31. Oktober besiegten die Rangers Aberdeen zudem im League Cup mit 1:0.

Die Mannschaft von Mario Frick reist in einer deutlich schwierigeren Phase nach Glasgow. Aberdeen hat vier der vergangenen fünf Spiele verloren und dabei elf Gegentore kassiert.

Beim jüngsten Auftritt gelang mit einem 4:2-Sieg bei Kilmarnock ein kleiner Befreiungsschlag. Damit endete eine Serie von vier Niederlagen in Folge, zu denen ein 0:4 bei Hibernian gehörte.

Aberdeen muss gegen die Rangers schnell zu seiner Bestform finden. Der Gegner hat alle fünf jüngsten direkten Duelle gewonnen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel verfolgen können.

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