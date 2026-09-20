Nach einer enttäuschenden Leih-Saison beim FC Bayern wechselte Jackson im Sommer für 55 Millionen Euro von seinem Stammklub FC Chelsea zu Aston Villa. Der Start beim neuen Klub verlief durchwachsen. Jackson traf zwar beim 3:2-Sieg in der Champions League gegen Club Brügge, blieb in den ersten drei Premier-League-Spielen aber ohne Scorerpunkt.

Beim 3:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur am Samstag brach der 25-jährige Stürmer schließlich den Bann. Nach einer tollen Ballverarbeitung erzielte Jackson das zwischenzeitliche 2:0. Für Rätselraten sorgte jedoch sein anschließender Jubel. Unmittelbar vor der Fernsehkamera stehend hielt er seinen Daumen erst waagerecht ausgestreckt, ließ ihn dann langsam nach oben wandern, dann schnell nach unten, ehe er ihn Richtung Hals bewegte und eine Kopf-ab-Geste imitierte. Hintergründe dazu sind bisher keine bekannt.

Pikant: Wegen eines ähnlichen Jubels droht Paris Brunner in der französischen Ligue 1 eine Sperre. Der 20-jährige deutsche U21-Nationalspieler von der AS Monaco hatte vergangenes Wochenende nach einem Treffer ebenfalls eine Kopf-ab-Geste gezeigt. Daraufhin schaltete sich die Disziplinarkommission der Ligue 1 ein, die kommenden Mittwoch eine Entscheidung über eine etwaige Sperre treffen will.

Jackson und Emery kennen sich von Villarreal

Während Jackson seine Kopf-ab-Geste zeigte, jubelte sein Trainer Unai Emery exzessiv an der Seitenlinie, vor Freude drosch er dabei auf einen Ballsack ein. Emery und Jackson kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Villarreal, wo dem senegalesischen Stürmer einst der Durchbruch gelungen war.

"Es war vielleicht das erste Match, in dem Jackson seine ganze Power unter Beweis gestellt hat", sagte Emery nach dem Sieg gegen Tottenham "In den vorangegangenen Spielen hatte er noch nicht ganz gezeigt, dass er alles verstanden hat, was wir von ihm erwarten." Jackson rivalisiert bei Villa im Sturmzentrum mit Tammy Abraham um Spielzeit.

Der Sieg gegen Tottenham war für Villa der erste in dieser Premier-League-Saison. Nach fünf Spieltagen rangiert die Mannschaft aus Birmingham mit lediglich vier Punkten auf einem enttäuschenden Platz 15.