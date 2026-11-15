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Wie der saudische Journalist Falah Al-Qahtani von der Zeitung Okaz berichtet, wird Sadio Mane Al-Nassr im Sommer verlassen - folgen ihm auch Cristiano Ronaldo und Joao Felix?

Demnach verzichtet die Vereinsführung des Hauptstadtklubs auf eine Ausdehnung des Vertrags mit dem Angreifer. Da der Kontrakt 2027 ausläuft, darf Mane bereits im Wintertransferfenster mit anderen Vereinen verhandeln und einen Vorvertrag für einen ablösefreien Wechsel im Sommer unterschreiben.

Sportlich kommt dieser Schritt einer Überraschung gleich: Seit seinem Wechsel vom FC Bayern München nach Riad im Sommer 2023 etablierte sich der Senegalese als unverzichtbarer Teil der Offensive. In rund dreieinhalb Jahren absolvierte Mane 144 Pflichtspiele für Al-Nassr, in denen er 54 Treffer erzielte und 43 Tore vorbereitete. Seinen sportlichen Höhepunkt feierte er in der vergangenen Spielzeit mit dem Gewinn der Meisterschaft, die eine siebenjährige Durststrecke des Vereins beendete.

Der Abschied Manes könnte jedoch nur der Anfang eines Umbruchs sein. Auch die Zukunft von Ronaldo und Felix ist über das Saisonende hinaus ungeklärt. Ronaldos Vertrag läuft ebenfalls aus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht ein Karriereende des Stürmers im Raum, sobald er seinen persönlichen Meilenstein von 1000 Karrieretoren erreicht hat. Aktuell steht der Angreifer bei 985 Treffern.

Getty Images

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Größerer Umbruch bei Al-Nassr im Sommer?

Ähnlich gestaltet sich die Vertragslage bei Felix, dessen Kontrakt gleichfalls 2027 endet. Um einen ablösefreien Abgang oder einen Transfer für eine geringe Ablösesumme zu verhindern, arbeitet die Klubführung um Geschäftsführer Ahmed Al-Sultan laut Informationen des Portals Kooora mit Hochdruck an einer Lösung. Felix-Berater Jorge Mendes soll bereits versuchen, eine Rückkehr des Portugiesen zum FC Barcelona einzufädeln.

Al-Nassr besitzt jedoch die Option, den Vertrag von Felix einseitig und ohne dessen Zustimmung um zwei weitere Spielzeiten bis zum Sommer 2029 auszudehnen. Die Aktivierung dieser Klausel ist allerdings an erhebliche finanzielle Bedingungen geknüpft: Der Klub müsste Gerüchten zufolge 20 Millionen Euro an den FC Chelsea überweisen und das Jahresgehalt des Spielers von zehn auf 12,5 Millionen Euro anheben.