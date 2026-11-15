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Al Diriyah v Al Nassr: The King's CupGetty Images
Jochen Tittmar

Radikaler Umbruch im Sommer? Al-Nassr und Sadio Mane werden sich vermutlich trennen - folgen auch Cristiano Ronaldo und Joao Felix?

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Wie der saudische Journalist Falah Al-Qahtani von der Zeitung Okaz berichtet, wird Sadio Mane Al-Nassr im Sommer verlassen - folgen ihm auch Cristiano Ronaldo und Joao Felix?

Demnach verzichtet die Vereinsführung des Hauptstadtklubs auf eine Ausdehnung des Vertrags mit dem Angreifer. Da der Kontrakt 2027 ausläuft, darf Mane bereits im Wintertransferfenster mit anderen Vereinen verhandeln und einen Vorvertrag für einen ablösefreien Wechsel im Sommer unterschreiben.

Sportlich kommt dieser Schritt einer Überraschung gleich: Seit seinem Wechsel vom FC Bayern München nach Riad im Sommer 2023 etablierte sich der Senegalese als unverzichtbarer Teil der Offensive. In rund dreieinhalb Jahren absolvierte Mane 144 Pflichtspiele für Al-Nassr, in denen er 54 Treffer erzielte und 43 Tore vorbereitete. Seinen sportlichen Höhepunkt feierte er in der vergangenen Spielzeit mit dem Gewinn der Meisterschaft, die eine siebenjährige Durststrecke des Vereins beendete.

Der Abschied Manes könnte jedoch nur der Anfang eines Umbruchs sein. Auch die Zukunft von Ronaldo und Felix ist über das Saisonende hinaus ungeklärt. Ronaldos Vertrag läuft ebenfalls aus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht ein Karriereende des Stürmers im Raum, sobald er seinen persönlichen Meilenstein von 1000 Karrieretoren erreicht hat. Aktuell steht der Angreifer bei 985 Treffern.

FBL-KSA-NASSR-RIYADHGetty Images
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Größerer Umbruch bei Al-Nassr im Sommer?

Ähnlich gestaltet sich die Vertragslage bei Felix, dessen Kontrakt gleichfalls 2027 endet. Um einen ablösefreien Abgang oder einen Transfer für eine geringe Ablösesumme zu verhindern, arbeitet die Klubführung um Geschäftsführer Ahmed Al-Sultan laut Informationen des Portals Kooora mit Hochdruck an einer Lösung. Felix-Berater Jorge Mendes soll bereits versuchen, eine Rückkehr des Portugiesen zum FC Barcelona einzufädeln.

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Al-Nassr besitzt jedoch die Option, den Vertrag von Felix einseitig und ohne dessen Zustimmung um zwei weitere Spielzeiten bis zum Sommer 2029 auszudehnen. Die Aktivierung dieser Klausel ist allerdings an erhebliche finanzielle Bedingungen geknüpft: Der Klub müsste Gerüchten zufolge 20 Millionen Euro an den FC Chelsea überweisen und das Jahresgehalt des Spielers von zehn auf 12,5 Millionen Euro anheben.

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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