So sehen Sie Racing Santander gegen Real Sociedad mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des übertragungsberechtigten Sportanbieters oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Racing Santander empfängt Real Sociedad im Estadio El Sardinero zu einer LaLiga-Partie zwischen zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Ambitionen. Die Aufsteiger von Jose Lopez wollen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte festigen. Für die Gäste von Pellegrino Matarazzo zählt angesichts ihrer Verpflichtungen im Europapokal jeder Ligapunkt besonders.

Racing steht auf Platz zehn der LaLiga und hat gezeigt, dass die Mannschaft auf diesem Niveau mehr als mithalten kann. Der 1:2-Auswärtssieg bei Málaga im jüngsten Spiel zeigte, dass sie auch in der Fremde Ergebnisse erkämpfen kann. Zudem hat Racing in dieser Saison bereits Espanyol besiegt.

Real Sociedad liegt auf Platz fünf und ist in guter Form. Wettbewerbsübergreifend gewann die Mannschaft drei ihrer vergangenen fünf Spiele, zuletzt gab es in der Liga einen 1:0-Sieg gegen Rayo Vallecano. Da parallel zum Ligabetrieb die Europa League läuft, wird die Breite des Kaders in den kommenden Wochen auf die Probe gestellt.

Die Gäste gehen mit Verletzungssorgen in die Partie: Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola und Mamadou Sarr fallen aus. Takefusa Kubo und Carlos Soler werden in Matarazzos voraussichtlicher, stark besetzter Startelf erwartet.

Bei Racing ist Andres Martin als nicht verfügbar aufgeführt. Lopez hat im Kader aber genügend Alternativen, um im El Sardinero eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen.

Im Folgenden erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Racing Santander gegen Real Sociedad live zu sehen.

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