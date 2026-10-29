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La Liga
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Racing Santander gegen Real Madrid: LaLiga-Vorschau – Real Madrid will das hochmotivierte Racing Santander bezwingen

Racing Santander - Real Madrid
La Liga
Racing Santander
Real Madrid

Beflügelt von einem unvergesslichen 2:1-Sieg im El Clásico im Camp Nou, der das Titelrennen in LaLiga wieder völlig offen gestaltet hat, reist Real Madrid ins El Sardinero. Dort wartet eine selbstbewusste Mannschaft der Grün-Weißen, die nach einem dramatischen 2:1-Comeback-Sieg gegen Espanyol vor Euphorie sprüht.

Racing Santander gegen Real Madrid: Spieldetails

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La Liga - Spielwoche 11
Estadio El Sardinero

Hauptstadt-Gigant trifft auf kantabrische Widerstandskraft

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Real Madrid reist zum LaLiga-Spiel gegen Racing Santander ins Estadio El Sardinero. Die Madrilenen wollen den Druck auf die Mannschaften an der Spitze der höchsten spanischen Spielklasse aufrechterhalten.

Die Mannschaft von Jose Mourinho kommt in starker Form nach Santander: Sie hat ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Zuletzt siegte Real Madrid mit 2:1 beim FC Barcelona im Camp Nou und verkürzte damit den Rückstand auf die Tabellenspitze der LaLiga auf drei Punkte.

Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Das von Jose Lopez trainierte Racing steht auf dem 13. Tabellenplatz und hat zuletzt zu Hause mit 2:1 gegen Espanyol gewonnen. Das Ergebnis sorgte nach einer turbulenten Phase mit einer 0:5-Klatsche gegen Celta Vigo und einer 2:7-Niederlage gegen Barcelona für etwas Stabilität.

Abseits des Platzes war es für Real Madrid eine turbulente Woche. Kylian Mbappe steht nach Äußerungen über den früheren chinesischen Staatschef Mao Zedong im Zentrum eines diplomatischen Sturms. In der Folge wurden Sponsorenverträge beendet und LaLiga-Übertragungen in China ausgesetzt. Sowohl Mbappe als auch der Klub haben sich inzwischen offiziell entschuldigt.

Trotz der Unruhe abseits des Platzes wird Mourinho volle Konzentration verlangen. Real Madrid hat die Qualität, einem Racing-Team, dem es an Konstanz mangelt, sein Spiel aufzuzwingen. Damit die Gastgeber eine Chance haben, muss es im Estadio El Sardinero so laut wie möglich werden.

Team-News & Kader

Racing Santander vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Lopez

Form

SAN

SAN - Form

BAR
N7-2
CEL
N5-0
VAL
U2-2
OSA
N2-0
ESP
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
6/17
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RMA

RMA - Form

VIL
S1-0
ROM
S3-4
SEV
S4-1
RBL
S4-1
BAR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Racing SantanderUnentschiedenReal Madrid
0
1
4
La Liga
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Real Madrid
RMA
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
END
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Racing Santander
SAN
0
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Real Madrid
RMA
0
END
La Liga
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Racing Santander
SAN
1
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Real Madrid
RMA
3
END
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Real Madrid
RMA
6
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Racing Santander
SAN
1
END
La Liga
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Racing Santander
SAN
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
2Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
109014011+2927
N
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
10811208+1225
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
S
S
S
N
S
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
U
N
S
U
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
S
S
S
S
N
6
FC SevillaFC SevillaSEV
105231616017
S
N
U
N
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
103341411+312
U
N
N
U
N
8
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
9333129+312
S
N
U
U
U
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
U
S
U
S
U
10
FC VillarrealFC VillarrealVIL
103341514+112
S
U
N
S
S
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
N
U
N
U
N
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
103251020-1011
N
S
N
U
N
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
S
N
U
N
N
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
N
S
U
U
N
15
ElcheElcheELC
102441417-310
S
U
U
S
N
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
N
U
U
S
N
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
N
U
N
S
N
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
N
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
N
U
U
N
S
20
MalagaMalagaMAL
10055719-125
U
N
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg


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