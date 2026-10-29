Racing Santander gegen Real Madrid: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Hauptstadt-Gigant trifft auf kantabrische Widerstandskraft

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Real Madrid reist zum LaLiga-Spiel gegen Racing Santander ins Estadio El Sardinero. Die Madrilenen wollen den Druck auf die Mannschaften an der Spitze der höchsten spanischen Spielklasse aufrechterhalten.

Die Mannschaft von Jose Mourinho kommt in starker Form nach Santander: Sie hat ihre letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Zuletzt siegte Real Madrid mit 2:1 beim FC Barcelona im Camp Nou und verkürzte damit den Rückstand auf die Tabellenspitze der LaLiga auf drei Punkte.

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Das von Jose Lopez trainierte Racing steht auf dem 13. Tabellenplatz und hat zuletzt zu Hause mit 2:1 gegen Espanyol gewonnen. Das Ergebnis sorgte nach einer turbulenten Phase mit einer 0:5-Klatsche gegen Celta Vigo und einer 2:7-Niederlage gegen Barcelona für etwas Stabilität.

Abseits des Platzes war es für Real Madrid eine turbulente Woche. Kylian Mbappe steht nach Äußerungen über den früheren chinesischen Staatschef Mao Zedong im Zentrum eines diplomatischen Sturms. In der Folge wurden Sponsorenverträge beendet und LaLiga-Übertragungen in China ausgesetzt. Sowohl Mbappe als auch der Klub haben sich inzwischen offiziell entschuldigt.

Trotz der Unruhe abseits des Platzes wird Mourinho volle Konzentration verlangen. Real Madrid hat die Qualität, einem Racing-Team, dem es an Konstanz mangelt, sein Spiel aufzuzwingen. Damit die Gastgeber eine Chance haben, muss es im Estadio El Sardinero so laut wie möglich werden.

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