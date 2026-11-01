Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoReal Madrid
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Racing Santander gegen Real Madrid heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga

Alle Infos dazu, wie Sie das heutige LaLiga-Spiel zwischen Racing Santander und Real Madrid live verfolgen können.

Möchtest du deinen gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo möglicherweise Geoblocking greift? Dann kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hilfreich sein.

So siehst du Racing Santander gegen Real Madrid mit einem VPN

  • Besorge dir ein zuverlässiges VPN. Wähle einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter (z. B. ExpressVPN) und lade die Anwendung auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).
  • Wähle einen Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht zur internationalen Übertragung unten).
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
SchweizDAZN
LuxemburgDAZN
  • Verbinde dich mit dem Server. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.
  • Rufe den offiziellen Sender auf. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.
  • Melde dich an & finde den Stream. Erstelle ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melde dich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Internationale Übertragung

[TABELLE HIER EINFÜGEN]

Spielvorschau

crest
La Liga - Spielwoche 11
Estadio El Sardinero

Real Madrid reist für ein LaLiga-Spiel gegen Racing Santander ins Estadio El Sardinero. Die Partie kommt für die Mannschaft von Jose Mourinho zu einem entscheidenden Zeitpunkt.

Real Madrid geht nach einem überzeugenden 2:1-Sieg im Camp Nou in die Partie am Sonntag. Durch dieses Ergebnis ist Barcelonas Vorsprung an der Tabellenspitze auf nur noch drei Punkte geschrumpft. Mourinhos Mannschaft ist nun auf der Jagd, und alles andere als drei Punkte gegen Racing aus dem Tabellenmittelfeld würde sich wie eine verpasste Gelegenheit anfühlen.

Racing steht in LaLiga auf Platz 13 und zeigte zu Hause wechselhafte Leistungen. Allerdings geht die Mannschaft nach zwei Siegen in Folge in Pokal und Liga in diese Partie. Der Mannschaft von Jose Lopez wird es gegen den amtierenden Meister nicht an Motivation fehlen.

Für Real Madrid besteht die Herausforderung darin, ohne mehrere Schlüsselspieler den Schwung beizubehalten. Vinicius Junior ist gesperrt, während die Verletztenliste den Kader weiter ausdünnt. Von Kylian Mbappe, der im Clasico zweimal traf, wird erwartet, dass er erneut die Hauptlast im Angriff trägt.

Abseits des Platzes stand Mbappe im Mittelpunkt einer Kontroverse um Äußerungen über Mao Zedong. Sie lösten in China erhebliche Kritik aus und führten zur Beendigung von Sponsorenverträgen sowie zur Aussetzung der Übertragung durch die China Media Group. Real Madrid hat sich inzwischen offiziell entschuldigt, und der Klub wird den Fokus wieder auf das Geschehen auf dem Platz richten wollen.

Da der Titelkampf enger wird und Real Madrid den Anschluss an Barcelona halten muss, ist dies ein Spiel, das Mourinhos Mannschaft gewinnen muss. Hier erfährst du alles, was du zur Übertragung wissen musst.

Teamnews & Kader

Racing Santander vs Real Madrid Aufstellungen

4-2-3-1
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJeanuël BelocianJeanuël BelocianÁlvaro MantillaÁlvaro MantillaA. Martin CaricolA. Martin CaricolP. RamonP. Ramonteam-logoI. LuqueI. VicenteI. VicenteM. PratiM. PratiIván MartinIván Martinteam-logoS. CanalesY. ZabiriY. ZabiriT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldIbrahima KonatéIbrahima KonatéD. HuijsenD. HuijsenAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamB. SilvaB. SilvaArda GülerArda GülerKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Racing Santander

Startelf

Real Madrid

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Lopez
  • José Mourinho
NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen