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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Real Madrid reist für ein LaLiga-Spiel gegen Racing Santander ins Estadio El Sardinero. Die Partie kommt für die Mannschaft von Jose Mourinho zu einem entscheidenden Zeitpunkt.

Real Madrid geht nach einem überzeugenden 2:1-Sieg im Camp Nou in die Partie am Sonntag. Durch dieses Ergebnis ist Barcelonas Vorsprung an der Tabellenspitze auf nur noch drei Punkte geschrumpft. Mourinhos Mannschaft ist nun auf der Jagd, und alles andere als drei Punkte gegen Racing aus dem Tabellenmittelfeld würde sich wie eine verpasste Gelegenheit anfühlen.

Racing steht in LaLiga auf Platz 13 und zeigte zu Hause wechselhafte Leistungen. Allerdings geht die Mannschaft nach zwei Siegen in Folge in Pokal und Liga in diese Partie. Der Mannschaft von Jose Lopez wird es gegen den amtierenden Meister nicht an Motivation fehlen.

Für Real Madrid besteht die Herausforderung darin, ohne mehrere Schlüsselspieler den Schwung beizubehalten. Vinicius Junior ist gesperrt, während die Verletztenliste den Kader weiter ausdünnt. Von Kylian Mbappe, der im Clasico zweimal traf, wird erwartet, dass er erneut die Hauptlast im Angriff trägt.

Abseits des Platzes stand Mbappe im Mittelpunkt einer Kontroverse um Äußerungen über Mao Zedong. Sie lösten in China erhebliche Kritik aus und führten zur Beendigung von Sponsorenverträgen sowie zur Aussetzung der Übertragung durch die China Media Group. Real Madrid hat sich inzwischen offiziell entschuldigt, und der Klub wird den Fokus wieder auf das Geschehen auf dem Platz richten wollen.

Da der Titelkampf enger wird und Real Madrid den Anschluss an Barcelona halten muss, ist dies ein Spiel, das Mourinhos Mannschaft gewinnen muss. Hier erfährst du alles, was du zur Übertragung wissen musst.

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