Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoRacing Santander
Estadio El Sardinero
team-logoReal Madrid
Ansehen auf DAZN
GOAL-e
Unterstützt von

Racing Santander gegen Real Madrid heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga

Alle Infos dazu, wie Ihr Racing Santander gegen Real Madrid heute live in LaLiga sehen könnt.

Lückenlose Berichterstattung
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Überträgt alle 380 Spiele der LaLiga-Saison live und auf Abruf, einschließlich sämtlicher El Clásico-Duelle und Spitzenspiele.

✅ Kombiniert die spanische Liga im Paket DAZN Unlimited mit den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga sowie dem Großteil der UEFA Champions League.

✅ Bietet Highlights direkt nach Abpfiff, taktische Vorberichte, Interviews und die Option, jedes Spiel in voller Länge zeitversetzt zu streamen.

Monatlich ab34,99 €

So seht Ihr Racing Santander gegen Real Madrid mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, in dem möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
SchweizDAZN
LuxemburgDAZN
  • Holt Euch ein zuverlässiges VPN. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ExpressVPN) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).
  • Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (siehe unsere Übersicht der internationalen Übertragungen oben).
  • Verbindet Euch mit dem Server. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.
  • Besucht den offiziellen Sender. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.
  • Meldet Euch an & findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

crest
La Liga - Spielwoche 11
Estadio El Sardinero

Real Madrid reist für das LaLiga-Spiel gegen Racing Santander ins Estadio El Sardinero. Die Partie kommt für die Mannschaft von Jose Mourinho zu einem entscheidenden Zeitpunkt.

Real Madrid geht nach einem eindrucksvollen 2:1-Sieg im Camp Nou in die Partie am Sonntag. Dadurch ist Barcelonas Vorsprung an der Tabellenspitze auf nur noch drei Punkte geschrumpft. Mourinhos Mannschaft ist nun auf der Jagd. Alles andere als drei Punkte gegen Racing aus dem Tabellenmittelfeld würde sich wie eine verpasste Chance anfühlen.

Racing steht in LaLiga auf Platz 13 und zeigte zu Hause wechselhafte Leistungen. Vor dieser Partie hat die Mannschaft jedoch zwei Siege in Folge in Pokal und Liga eingefahren. Dem Team von Jose Lopez wird es gegen den amtierenden Meister nicht an Motivation fehlen.

Für Real Madrid besteht die Herausforderung darin, die gute Form ohne mehrere Schlüsselspieler zu halten. Vinicius Junior ist gesperrt, während Verletzungen den Kader weiter ausdünnen. Von Kylian Mbappe, der im Clasico zweimal traf, wird erwartet, dass er die Offensive erneut trägt.

Abseits des Platzes stand Mbappe wegen Äußerungen über Mao Zedong im Zentrum einer Kontroverse. Diese lösten in China heftige Kritik aus und führten zur Beendigung von Sponsorenverträgen sowie zur Aussetzung von Übertragungen durch die China Media Group. Real Madrid hat inzwischen eine formelle Entschuldigung ausgesprochen. Der Klub dürfte darauf bedacht sein, den Fokus wieder auf das Geschehen auf dem Platz zu lenken.

Da der Titelkampf enger wird und Real Madrid den Anschluss an Barcelona halten muss, ist dies ein Spiel, das Mourinhos Mannschaft gewinnen muss. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung der Partie wissen müsst.

Personal & Kader

Racing Santander vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. AgirrezabalaJ. AgirrezabalaJeanuël BelocianJeanuël BelocianÁlvaro MantillaÁlvaro MantillaA. Martin CaricolA. Martin CaricolP. RamonP. Ramonteam-logoS. CanalesI. VicenteI. VicenteIván MartinIván MartinM. PratiM. PratiAndré AlmeidaAndré AlmeidaY. ZabiriY. ZabiriT. CourtoisT. CourtoisM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesIbrahima KonatéIbrahima KonatéD. HuijsenD. HuijsenE. CamavingaE. CamavingaY. DiomandeY. DiomandeJ. BellinghamJ. BellinghamAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniArda GülerArda GülerKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
Racing Santander

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • J. Lopez
  • José Mourinho
NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen