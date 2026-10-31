So seht Ihr Racing Santander gegen Real Madrid mit einem VPN

Ihr möchtet sicherer auf Euren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, in dem möglicherweise geografische Beschränkungen gelten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 11 1. Nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Real Madrid reist für das LaLiga-Spiel gegen Racing Santander ins Estadio El Sardinero. Die Partie kommt für die Mannschaft von Jose Mourinho zu einem entscheidenden Zeitpunkt.

Real Madrid geht nach einem eindrucksvollen 2:1-Sieg im Camp Nou in die Partie am Sonntag. Dadurch ist Barcelonas Vorsprung an der Tabellenspitze auf nur noch drei Punkte geschrumpft. Mourinhos Mannschaft ist nun auf der Jagd. Alles andere als drei Punkte gegen Racing aus dem Tabellenmittelfeld würde sich wie eine verpasste Chance anfühlen.

Racing steht in LaLiga auf Platz 13 und zeigte zu Hause wechselhafte Leistungen. Vor dieser Partie hat die Mannschaft jedoch zwei Siege in Folge in Pokal und Liga eingefahren. Dem Team von Jose Lopez wird es gegen den amtierenden Meister nicht an Motivation fehlen.

Für Real Madrid besteht die Herausforderung darin, die gute Form ohne mehrere Schlüsselspieler zu halten. Vinicius Junior ist gesperrt, während Verletzungen den Kader weiter ausdünnen. Von Kylian Mbappe, der im Clasico zweimal traf, wird erwartet, dass er die Offensive erneut trägt.

Abseits des Platzes stand Mbappe wegen Äußerungen über Mao Zedong im Zentrum einer Kontroverse. Diese lösten in China heftige Kritik aus und führten zur Beendigung von Sponsorenverträgen sowie zur Aussetzung von Übertragungen durch die China Media Group. Real Madrid hat inzwischen eine formelle Entschuldigung ausgesprochen. Der Klub dürfte darauf bedacht sein, den Fokus wieder auf das Geschehen auf dem Platz zu lenken.

Da der Titelkampf enger wird und Real Madrid den Anschluss an Barcelona halten muss, ist dies ein Spiel, das Mourinhos Mannschaft gewinnen muss. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Übertragung der Partie wissen müsst.

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