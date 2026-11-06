RAAL La Louviere gegen Cercle Brügge mit einem VPN sehen

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 14:45 Easi Arena

RAAL La Louviere empfängt Cercle Brügge in der Easi Arena in La Louviere zu einem Spiel der belgischen First Division A. Beide Klubs belegen die letzten beiden Tabellenplätze und brauchen dringend Punkte.

Die Mannschaft von Edward Still geht nach einer deutlichen 2:5-Niederlage gegen Sporting Charleroi am vergangenen Wochenende in diese Partie. Das Ergebnis dürfte beim Klub für erhöhte Aufmerksamkeit gesorgt haben. Vor diesem Rückschlag hatte RAAL mit einem 3:0 gegen Zulte Waregem seine Qualität gezeigt.

Cercle Brügge reist nach einem 2:1-Sieg gegen Royal Antwerp im jüngsten Ligaspiel mit besserer Stimmung an. Die Mannschaft von Pedro Caixinha zeigte allerdings schwankende Leistungen und verlor drei ihrer letzten fünf Pflichtspiele.

Die beiden Klubs trafen in der vergangenen Saison viermal aufeinander und boten dabei unterhaltsamen Fußball. Das jüngste Duell an diesem Spielort gewann RAAL im Mai mit 4:1. Das gibt den heimischen Fans guten Grund für Optimismus.

Da beide Mannschaften auf Abstiegsplätzen stehen, steht viel auf dem Spiel. Drei Punkte könnten für das Team, das sie holt, alles verändern.

Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Übertragung von RAAL La Louviere gegen Cercle Brügge wissen müssen, einschließlich TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

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