Quique Setien fordert Leistungssteigerung vom FC Barcelona: "Sonst werden wir auch gegen Napoli verlieren"

Barca-Trainer Quique Setien hat Lionel Messi in seiner Kritik, wonach sich die Mannschaft vor dem CL-Rückspiel gegen Napoli steigern muss, zugestimmt.

Nach dem Rundumschlag von Lionel Messi infolge der Niederlage gegen Aufsteiger CA Osasuna hat auch Trainer Quique Setien in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Der 61-Jährige warnte, dass man mit den aktuellen Leistungen Gefahr laufe, aus der auszuscheiden.

"Wir müssen viel verändern, sonst werden wir auch gegen Napoli verlieren", sagte Setien vor dem Aufeinandertreffen mit am Sonntag (17 Uhr im LIVE-TICKER). Er betonte: "Auf diese Weise werden wir nicht in der Lage sein, um die Champions League mitzuspielen. Wir konnten nicht einmal um den Meistertitel kämpfen. Wir müssen selbstkritisch sein."

Nach dem 1:2 gegen Osasuna hatte Messi den gesamten Verein in den Pflicht genommen, Anfang August im Achtelfinal-Rückspiel gegen die SSC Napoli eine Leistungssteigerung zu zeigen: "Wir haben viele Punkte verloren, die wir nicht hätten verlieren dürfen. Wir waren sehr inkonstant und nicht hungrig genug. Es war nicht unser Jahr", polterte der 33-Jährige bei Movistar+.

"Wenn es schon nicht für die Liga reicht, wie soll es dann für die Champions League reichen? Ich habe bereits mehrmals gesagt, dass es schwierig wird, mit diesem Fußball erfolgreich zu sein. Wenn wir jetzt nicht reagieren, werden wir gegen Neapel nicht weiterkommen", sah Messi große Probleme auf Barca zukommen.

Setien glaubt weiterhin an Barcas Titelchancen in der Champions League

Den Äußerungen Messis wollte Setien allerdings keine größere Bedeutung beimessen: "Bei einigen Dingen sind wir einer Meinung, bei anderen nicht. Das ist normal. Uns ist allen bewusst, dass wir uns verbessern müssen, dass wir konsequenter und zuverlässiger sein müssen", betonte Setien.

"Wenn wir spielen wie gegen Villarreal, dann gibt es uns sicherlich das, was wir brauchen, um die Champions League zu gewinnen. Wir müssen in den 90 Minuten konstanter sein und können nur die Champions League gewinnen, wenn wir unser bestes Niveau abrufen", so der Trainer abschließend.