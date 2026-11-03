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PSV vs. Club Brügge heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

PSV - Club Brügge
PSV
Club Brügge
Champions League

In der Champions League spielt PSV gegen Club Brügge. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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PSV vs. Club Brügge: Anstoßzeit

crest
Champions League - Spielwoche 4
Philips Stadion

Das Spiel zwischen PSV und Club Brügge beginnt am 04.11.2026, 21:00.

PSV vs. Club Brügge heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr die Möglichkeit, den Live-Stream zu starten.

Themen der Woche: Was war bei PSV und Club Brügge los?

PSV kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 7:0 gegen Willem II Tilburg in der Eredivisie – ein deutliches Statement nach der 1:2-Niederlage gegen ADO Den Haag. In der Champions League gewann PSV auswärts in Porto mit 1:0, verlor aber gegen RB Leipzig und Inter Mailand jeweils mit 0:1 und 1:0.

Club Brügge präsentiert sich in glänzender Verfassung und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Zuletzt setzte sich die Mannschaft in der belgischen Liga mit 2:4 bei SV Zulte Waregem durch. In der Champions League schlug Brügge Lens mit 3:0 und Inter Mailand auswärts mit 3:4 – eine bemerkenswerte Serie von fünf Siegen ohne Niederlage.

PSV

PSV - Form

RBL
N1-0
HAA
N2-1
POR
S0-1
FEY
U1-1
WII
S7-0
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CLB

CLB - Form

INT
S3-4
LOK
S1-0
RCL
S3-0
STT
S3-2
ZUL
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

PSV vs. Club Brügge: Aufstellungen

PSV vs Club Brügge Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Aufstellung
Club Brügge crest
Club Brügge
CLB
4-2-3-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenN. TresoldiN. Tresoldi
Club Brügge crest
Club Brügge
CLB
4-2-3-1
PSV

Startelf

Club Brügge

Trainer

  • P. Bosz
  • I. Leko

PSV vs. Club Brügge: Form

PSV

PSV - Form

RBL
N1-0
HAA
N2-1
POR
S0-1
FEY
U1-1
WII
S7-0
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CLB

CLB - Form

INT
S3-4
LOK
S1-0
RCL
S3-0
STT
S3-2
ZUL
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
15/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

PSV vs. Club Brügge: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

PSVUnentschiedenClub Brügge
1
1
1
Klub Freundschaftsspiele
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
1
END
Klub Freundschaftsspiele
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
2
END
Klub Freundschaftsspiele
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Brügge badge
Club Brügge
CLB
1
END
4Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/3

PSV vs. Club Brügge: Die Tabellen

#
PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400185+1312
S
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
4301124+89
N
S
S
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4301126+69
S
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
S
N
S
S
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
8
AS RomAS RomROM
4211105+57
S
S
N
U
9
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
N
U
S
S
11
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
4130105+56
U
U
U
S
12
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
13
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
14
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
15
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
16
Inter MailandInter MailandINT
42026606
S
S
N
N
17
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
S
S
N
N
18
LASKLASKLAS
420279-26
S
S
N
N
19
Atletico MadridAtletico MadridATM
412143+15
U
U
S
N
20
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
41124404
N
N
S
U
21
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
22
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
411249-54
U
N
S
N
23
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
24
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
410358-33
N
N
N
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
FC VillarrealFC VillarrealVIL
4103812-43
N
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
410349-53
N
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
LilleLilleLIL
4013410-61
U
N
N
N
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004114-130
N
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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