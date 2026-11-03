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PSV vs. Club Brügge: Anstoßzeit

Champions League - Spielwoche 4 4. Nov. 2026 - 15:00 Philips Stadion

Das Spiel zwischen PSV und Club Brügge beginnt am 04.11.2026, 21:00.

PSV vs. Club Brügge heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Spiel ist live bei DAZN zu sehen. Nachfolgend findet ihr die Möglichkeit, den Live-Stream zu starten.

Themen der Woche: Was war bei PSV und Club Brügge los?

PSV kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein 7:0 gegen Willem II Tilburg in der Eredivisie – ein deutliches Statement nach der 1:2-Niederlage gegen ADO Den Haag. In der Champions League gewann PSV auswärts in Porto mit 1:0, verlor aber gegen RB Leipzig und Inter Mailand jeweils mit 0:1 und 1:0.

Club Brügge präsentiert sich in glänzender Verfassung und gewann alle fünf jüngsten Pflichtspiele. Zuletzt setzte sich die Mannschaft in der belgischen Liga mit 2:4 bei SV Zulte Waregem durch. In der Champions League schlug Brügge Lens mit 3:0 und Inter Mailand auswärts mit 3:4 – eine bemerkenswerte Serie von fünf Siegen ohne Niederlage.

PSV vs. Club Brügge: Aufstellungen

PSV vs. Club Brügge: Form

PSV vs. Club Brügge: Bilanz direkte Duelle

PSV vs. Club Brügge: Die Tabellen