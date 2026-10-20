PSG vs. FC Barcelona: Zwei Weltmeister müssen verletzungsbedingt runter

Für Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembele war das Gipfeltreffen in der Champions League zwischen PSG und dem FC Barcelona bereits früh beendet.

Der Starstürmer des Titelverteidigers musste gegen seinen Ex-Klub beim Stand von 0:0 nach 19 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Dembele verletzte sich während eines Laufduells ohne direkte Einwirkung eines Gegenspielers. Nachdem der Angreifer den Sprint angezogen hatte, brach er plötzlich ab und fasste sich an den linken Oberschenkel.

Kameras fingen Dembeles schmerzverzerrtes Gesicht ein und schnell war klar, dass es für ihn nicht weitergeht. Für PSG ist die Verletzung des Weltmeisters von 2018 eine schlechte Nachricht, denn dieser war zuletzt wieder in bestechender Form. Vier Tore und sechs Assists markierte er in zehn Pflichtspielen dieser Saison. Allein sechs Scorerpunkte sammelte der 29-Jährige in zwei Partien der Champions League und war beim 4:2-Sieg gegen Manchester City in der Vorwoche herausragend.

Trainer Luis Enrique brachte für Dembele den ehemaligen Barca-Stürmer Ferran Torres. Dieser vergab in der 25. Minute eine riesige Gelegenheit, als er nach toller Kopfballablage von Joao Neves freistehend in Rücklage am glänzend parierenden Joan Garcia scheiterte.

Auch der FC Barcelona, der ohnehin schon mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat, musste früh wechseln: Der 28 Jahre alte Ex-Leipziger Dani Olmo verletzte sich in einem Zweikampf im Mittelfeld mit Vitinha. Hansi Flick entschied sich, Fermin Lopez für den Weltmeister von 2026einzuwechseln.

Um ein Haar hätte es in Durchgang eins den dritten verletzungbedingten Wechsel gegeben: PSG-Verteidiger Willian Pacho wurde im Duell mit Fermin Lopez am Boden liegend unglücklich von Lopez mit dem Schuh an der Stirn getroffen. Ilya Zabarnyi machte sich vorsichtshalber schon bereit, Pacho konnte aber weiterspielen.

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Spielerisch enttäuschte die Partie zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten im Parc des Princes die hohen Erwartungen nicht: PSG hatte allein in den ersten zehn Minuten drei gute Chancen, während auf der Gegenseite Anthony Gordon nach einer Hereingabe Lamine Yamals nur knapp eine Einschussmöglichkeit aus kurzer Distanz verpasste.

In der 38. Spielminute belohnte Desire Doue die überlegenen Gastgeber mit dem Führungstreffer. Nach einem Ballgewinn in der Barca-Hälfte fackelte der französische Nationalspieler nicht lange und versenkte einen Rechtsschuss aus 17 Metern platziert im linken, unteren Eck.