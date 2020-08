PSG-Torhüter Keylor Navas fehlt gegen Leipzig

Im Viertelfinale verletzte sich PSG-Torhüter Keylor Navas bei einem Klärungsversuch. Aufgrund der Blessur kann er im Halbfinale nicht mitmachen.

Trainer Thomas Tuchel vom französischen Serienmeister muss im Champions-League-Halbfinale gegen am Dienstag (21 Uhr im LIVE-TICKER) ohne Stammtorhüter Keylor Navas auskommen.

Das teilten die Franzosen am Sonntag mit. Navas hatte beim 2:1 im Viertelfinale gegen am Mittwoch eine Muskelverletzung erlitten und musste in der 79. Minute ausgewechselt werden.

Auch das Mitwirken von Gueye ist fraglich

Zudem sei der Einsatz von Mittelfeldspieler Idrissa Gueye "äußerst unsicher". Der Senegalese laboriert ebenfalls an einer Muskelverletzung.