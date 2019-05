Thomas Tuchel erklärt: Darum wird Neymar kein PSG-Kapitän werden

Wenn es nach Thomas Tuchel geht, hat der brasilianische Superstar nicht das Zeug dazu, PSG als Kapitän anzuführen.

PSG-Trainer Thomas Tuchel hat im Anschluss an den 2:1-Auswärtserfolg bei bekräftigt, dass Superstar Neymar aus seiner Sicht nicht als Kapitän infrage kommt.

"Wir haben bereits zwei Kapitäne: Thiago Silva und Marquinhos. Das wird sich nicht ändern", sagte Tuchel über die aktuelle Hierarchie in der Mannschaft im Gespräch mit Canal+ und ergänzte: "Er (Neymar, Anm. d. Red.) ist im Hinblick auf seine Fähigkeiten und Qualitäten ein Leader, aber er erfüllt nicht das Anforderungsprofil eines Kapitäns. Warum er das nicht tut? Er braucht es nicht zu erfüllen. Ich verstehe nicht, warum überhaupt jeder darüber spricht."

Neymar für die restliche Saison gesperrt

Beim Sieg in Angers brachte der 27-Jährige die Pariser in Führung, ehe er das Siegtor von Di Maria vorbereitete.

Das Spiel war gleichzeitig die letzte Partie von Neymar für PSG in der laufenden Saison: Weil er einen Fan geschlagen hatte, wurde er vom französischen Fußballverband FFF für drei Spiele gesperrt. Die Sperre tritt am kommenden Montag in Kraft.