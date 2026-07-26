Offensivspieler Bradley Barcola hat offenbar eine Zukunftsentscheidung getroffen, die einen Abschied von Paris Saint-Germain bereits in diesem Sommer ins Gespräch bringt.

Übereinstimmenden Berichten unter anderem von L'Equipe und Fabrizio Romano zufolge wird Barcola seinen 2028 auslaufenden Vertrag bei PSG nicht verlängern. Der Champions-League-Sieger hätte den 23-Jährigen gerne mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet, nach einigen Monaten Bedenkzeit habe sich Barcola nun jedoch final dazu entschieden, das Angebot von PSG auszuschlagen.

Hauptgrund dafür ist seine sportliche Situation in Paris, heißt es. Zwar gehört Barcola zum erweiterten Stammpersonal von Trainer Luis Enrique und steht häufig in der Startelf. In den wichtigsten Spielen blieb ihm zuletzt aber meist lediglich die Joker-Rolle. So saß Barcola in der abgelaufenen Champions-League-Saison sowohl in beiden Halbfinalpartien gegen den FC Bayern als auch im Finale gegen den FC Arsenal zunächst auf der Bank und wurde lediglich eingewechselt. Desire Doue und Khvicha Kvaratskhelia erhielten auf den Flügeln jeweils den Vorzug.

Daher würde sich Barcola wohl gerne schon in diesem Sommer einem neuen Verein anschließen. Ob es zu einem Transfer kommt, dürfte allerdings noch einige Zeit lang unklar bleiben und hängt von mehreren offenen Fragen ab.

FC Bayern wurde immer wieder mit Bradley Barcola in Verbindung gebracht

An namhaften Interessenten mangelt es Barcola dem Vernehmen nach jedenfalls nicht. L'Equipe nennt hier unter anderem den FC Bayern München, der schon häufiger mit dem französischen Nationalspieler in Verbindung gebracht wurde. Auch die Bild hatte jüngst dahingehend berichtet, allerdings dabei auch eingeschränkt: Konkrete Bemühungen des FCB wären nur dann realistisch, wenn ein Offensivstar den deutschen Rekordmeister verlassen sollte.





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Michael Olise soll bekanntlich mit Real Madrid liebäugeln und die Königlichen haben Barcolas Landsmann offenbar als absoluten Wunschspieler im Auge. Ein Verkauf Olises in diesem Sommer ist allerdings sehr unwahrscheinlich, von Bayerns Bossen wurde der 24-Jährige schließlich schon mehrfach für unverkäuflich erklärt.

Mit Luis Diaz ist aktuell ein weiterer Offensivmann des FCB Gegenstand von Wechselgerüchten, Al-Hilal soll den Kolumbianer mit einem astronomischen Gehalt locken. Auch im Fall von Diaz ist jedoch eher nicht damit zu rechnen, dass Bayern ihn ziehen lässt.

Bradley Barcola will PSG verlassen: Für 150 Millionen Euro in die Premier League?

Daher dürften sich die Wechselspekulationen um Barcola allen voran auf die Premier League konzentrieren. Der FC Liverpool, der FC Arsenal und der FC Chelsea sollen anklopfen, allen voran bei den Reds ist der Franzose offenbar großes Thema. Mit Victor Munoz, der aus Osasuna kam, hat Liverpool diesen Sommer zwar schon einen Offensivspieler verpflichtet. Angesichts des Abgangs von Mohamed Salah sind die Engländer aber noch auf der Suche nach einem absoluten Hochkaräter für die Flügel. Barcola würde mit seiner enormen Geschwindigkeit und Dribbelstärke in diese Kategorie fallen.

Auf einem anderen Blatt Papier steht wiederum, ob einer der englischen Giganten dazu bereit wäre, die Ablöseforderung von PSG zu erfüllen. Der französische Meister soll satte 150 Millionen Euro als Preis für Barcola aufrufen. Theoretisch bleibt es also möglich, dass der Flügelspieler noch eine Saison in Paris bleibt und 2027 ein Jahr vor Vertragsende dann günstiger zu haben sein würde.





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Allen voran ein weiterer Dominostein auf dem Transfermarkt könnte derweil für neue Dynamik - oder eben auch nicht - in der Personalie Barcola sorgen. Dem Vernehmen nach ist sich PSG mit Yan Diomande von RB Leipzig einig, der Ivorer soll nun aber auch mit Real Madrid schon sehr weit sein und Manchester City lockt wohl ebenfalls.

Bradley Barcola auch bei der WM oft Edeljoker

Sollte PSG das eigentlich nicht verkaufsbereite Leipzig doch von einem Verkauf überzeugen können und Diomande bekommen, würde das Barcolas Wechselwunsch entgegen kommen. Dann hätte Paris die Kaderbreite in der Offensive weiterhin gewährleistet und müsste zudem eher darauf schauen, diesen Sommer noch Transfereinnahmen zu erzielen. Sollte PSG Diomande nicht holen und auch keinen anderen Flügelspieler verpflichten, würde das einen Barcola-Abschied natürlich erschweren. Schließlich hätte Paris Barcola ja gerne weiterhin in seinen Reihen und wird einen Akteur, der zuletzt häufig von Beginn an spielte und wichtige Partien als Joker immer noch einmal bereichern konnte, sicher nicht so leicht hergeben.

Barcola war 2023 für 45 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon in die französische Hauptstadt gewechselt. Seitdem pendelte er stets zwischen Anfangself und erstem Einwechselspieler, vergangene Saison kam er wettbewerbsübergreifend auf 13 Tore und sieben Assists in 49 Einsätzen. Bei der WM war er im französischen Nationalteam zuletzt ebenfalls mal Starter, mal Edeljoker und konnte dabei oft überzeugen. In acht Turniereinsätzen für den WM-Vierten erzielte Barcola drei Tore und lieferte einen Assist.