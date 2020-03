PSG angeblich an Riyad Mahrez von Manchester City interessiert

Frankreichs Serienmeister PSG will angeblich seine Offensive verstärken. Flügelspieler Riyad Mahrez von Manchester City soll auf der Liste stehen.

hat angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Riyad Mahrez von . Das berichtet Calciomercato.com. Demnach wolle der französische Serienmeister seine Offensive verstärken und sei bei seiner Suche beim 29-Jährigen gelandet.

Aufgrund der ausstehenden Sperre Citys für die , gegen die die Engländer Einspruch eingelegt haben, sei Mahrez bereit, den Klub von Trainer Pep Guardiola zu verlassen. Der Algerier gehörte in dieser Saison bislang in rund der Hälfte aller Partien zur Stammformation in der Premier League.

Rüstet sich PSG mit Mahrez für einen Mbappe-Abgang?

Mit der möglichen Verpflichtung von Mahrez wolle sich PSG dem Bericht zufolge für einen möglichen Abgang von Kylian Mbappe rüsten, der immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird. Sollte Mbappe doch langfristig in Paris bleiben, wäre Mahrez als Back-Up eine Alternative.

Mehr Teams

Mahrez ist in geboren und lief dort bereits für Le Havre auf, bevor er 2014 für 500.000 Euro zu wechselte. Die Foxes verkauften ihn viereinhalb Jahre und einen gewonnenen Meistertitel später für knapp 68 Millionen Euro an Man City weiter.