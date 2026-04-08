Am heutigen Mittwoch, den 8. April, kommt es im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der FC Liverpool. Los geht's wie gewohnt um 21 Uhr, der Prinzenpark dient als Ausrichtungsort.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

PSG (Paris) vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

In Sachen Übertragung bedarf es keiner langen Erklärung. Eure Anlaufstelle lautet

DAZN

, wenn Ihr den Kracher zwischen PSG und Liverpool live sehen wollt. Bei dem Streaminganbieter könnt Ihr außerdem wie gewohnt zwischen Einzelspiel und Konferenz wählen. Die Eintrittskarte ist ein

DAZN-Unlimited-Abo.

Wer sich auf das Spiel einstimmen möchte, kann ab 20.30 Uhr zur Vorberichterstattung einschalten.

Kommentator Jan Platte, Experte Michael Ballack und Moderator Freddy Harder führen Euch durch den Abend.

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Liverpool

Champions League - Endrunde Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs Liverpool: Aufstellungen

News über Paris Saint-Germain

News über Liverpool

Durch den 3:1-Sieg am Wochenende gegen den FC Toulouse hat PSG einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Allerdings ist der Vorsprung auf RC Lens weiterhin klein.

Deutlich schlechter lief die Generalprobe für den FC Liverpool. Die Reds kamen im Viertelfinale des FA Cups mit 0:4 gegen Manchester City unter die Räder.

Form

Bilanz direkte Duelle

Paris Saint-Germain vs Liverpool: Die Tabellen

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