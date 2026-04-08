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PSG (Paris) vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?
In Sachen Übertragung bedarf es keiner langen Erklärung. Eure Anlaufstelle lautet
DAZN
, wenn Ihr den Kracher zwischen PSG und Liverpool live sehen wollt. Bei dem Streaminganbieter könnt Ihr außerdem wie gewohnt zwischen Einzelspiel und Konferenz wählen. Die Eintrittskarte ist ein
DAZN-Unlimited-Abo.
Wer sich auf das Spiel einstimmen möchte, kann ab 20.30 Uhr zur Vorberichterstattung einschalten.
Kommentator Jan Platte, Experte Michael Ballack und Moderator Freddy Harder führen Euch durch den Abend.
Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Liverpool
Paris Saint-Germain vs Liverpool: Aufstellungen
News über Paris Saint-GermainDurch den 3:1-Sieg am Wochenende gegen den FC Toulouse hat PSG einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Allerdings ist der Vorsprung auf RC Lens weiterhin klein.
News über Liverpool
Deutlich schlechter lief die Generalprobe für den FC Liverpool. Die Reds kamen im Viertelfinale des FA Cups mit 0:4 gegen Manchester City unter die Räder.