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PSG (Paris) vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

Champions League
Paris Saint-Germain - Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool

Im Viertelfinale der Champions League spielt empfängt PSG den FC Liverpool heute im Hinspiel. Doch wo läuft die Partie im TV und Livestream? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Mittwoch, den 8. April, kommt es im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zum ersten Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der FC Liverpool. Los geht's wie gewohnt um 21 Uhr, der Prinzenpark dient als Ausrichtungsort.
DAZNHier ansehen

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

PSG (Paris) vs. FC Liverpool heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die Champions League?

In Sachen Übertragung bedarf es keiner langen Erklärung. Eure Anlaufstelle lautet
DAZN
, wenn Ihr den Kracher zwischen PSG und Liverpool live sehen wollt. Bei dem Streaminganbieter könnt Ihr außerdem wie gewohnt zwischen Einzelspiel und Konferenz wählen. Die Eintrittskarte ist ein
DAZN-Unlimited-Abo.

Wer sich auf das Spiel einstimmen möchte, kann ab 20.30 Uhr zur Vorberichterstattung einschalten.
Kommentator Jan Platte, Experte Michael Ballack und Moderator Freddy Harder führen Euch durch den Abend. 

Anstoßzeit Paris Saint-Germain gegen Liverpool

crest
Champions League - Endrunde
Parc des Princes

Paris Saint-Germain vs Liverpool: Aufstellungen

Paris Saint-Germain vs Liverpool Aufstellungen

Paris Saint-GermainHome team crest

4-3-3

Aufstellung

3-4-1-2

Home team crestLIV
39
M. Safonov
5
C
Marquinhos
25
N. Mendes
2
A. Hakimi
51
W. Pacho
33
W. Zaire-Emery
17
Vitinha
87
J. Neves
14
Désiré Doué
7
K. Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
25
G. Mamardashvili
4
C
V. van Dijk
2
J. Gomez
5
Ibrahima Konaté
8
D. Szoboszlai
30
J. Frimpong
10
A. Mac Allister
38
R. Gravenberch
6
M. Kerkez
22
H. Ekitike
7
F. Wirtz

3-4-1-2

LIVAway team crest

PSG
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Luis Enrique

LIV
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • A. Slot

Premier League
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Liverpool
LIV
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Fulham
FUL
Champions League
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LIV
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Paris Saint-Germain
PSG

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Paris Saint-Germain

Durch den 3:1-Sieg am Wochenende gegen den FC Toulouse hat PSG einen weiteren Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Allerdings ist der Vorsprung auf RC Lens weiterhin klein.

News über Liverpool

Deutlich schlechter lief die Generalprobe für den FC Liverpool. Die Reds kamen im Viertelfinale des FA Cups mit 0:4 gegen Manchester City unter die Räder. 

Form

PSG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/6
Spiele über 2,5 Tore
5/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

LIV
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

PSG

Letzte 4 Spiele

LIV

2

Siege

0

Unentschieden

2

Siege

4

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
2/4
Beide Teams haben getroffen
2/4

Paris Saint-Germain vs Liverpool: Die Tabellen

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