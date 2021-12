Englische Woche in der Ligue 1! Am heutigen Mittwoch, 1. Dezember, wird in der höchsten französischen Spielklasse der komplette 16. Spieltag absolviert. Tabellenführer Paris Saint-Germain empfängt dabei OGC Nizza zum Spitzenspiel. Dieses wird um 21 Uhr im Parc des Princes in Paris angepfiffen.

Erster gegen Dritter - den Namen Spitzenspiel hat PSG vs. Nizza allemal verdient. Beim genaueren Blick auf die Tabelle zeigt sich aber, dass das Pariser Starensemble nach 15 Spieltagen der Konkurrenz bereits enteilt ist. Zwölf Punkte beträgt bereits der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Stade Rennes, weitere zwei Zähler dahinter rangiert Nizza.

PSG muss heute auf einen seiner Superstars verzichten. Neymar zog sich beim jüngsten 3:1-Sieg bei AS St. Etienne offenbar eine schwere Verletzung zu. Nach einem Zweikampf mit Gegenspieler Macon war der Brasilianer auf dessen langes Bein getreten und mit dem linken Knöchel heftig umgeknickt. Nach einer längeren Behandlungspause musste Neymar mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Der Stürmer wird wohl mehrere Wochen ausfallen.

Bei GOAL gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie PSG (Paris Saint-Germain) vs. OGC Nizza. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Paris Saint-Germain vs. OGC Nizza heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zum Spiel Ligue 1

Begegnung Paris Saint-Germain - OGC Nizza Wettbewerb Ligue 1, 16. Spieltag Datum Mittwoch, 1. Dezember Anstoß 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris

Paris Saint-Germain vs. OGC Nizza heute live: Übertragung im Free-TV?

Nicht traurig sein, aber das Spitzenspiel der Ligue 1 zwischen PSG und OGC Nizza wird heute nicht live im deutschen Free-TV übertragen.

Da auf eine etwas schlechtere Nachricht meist eine gute folgt, können wir Euch an dieser Stelle mitteilen, dass Ihr das Spiel heute dennoch live verfolgen könnt. Welcher Anbieter dafür verantwortlich ist und wie die Übertragung dann im Detail abläuft, verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. Nizza heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung von DAZN

Die exklusiven Übertragungsrechte an den Spielen der Ligue 1 liegen in dieser Saison bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt an jedem Spieltag ausgewählte Partien im LIVE-STREAM - alleine am heutigen Mittwoch vier Spiele.

Klar, dass der Kracher zwischen PSG und OGC Nizza zu den ausgewählten Spielen gehört. Die Übertragung mit Kommentator Stefan Galler und Experte Alexis Menuge beginnt wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Abrufen könnt Ihr den LIVE-STREAM zu PSG vs. Nizza über dazn.com auf Eurem PC oder Notebook und auch über die DAZN-App auf Eurem Smartphone oder Tablet.

Wer sich PSG vs. Nizza lieber auf dem großen TV-Bildschirm ansehen will, dem stehen dazu mehrere Alternativen offen. Ihr seid im Besitz eines internetfähigen Smart-TV? Dann könnt Ihr Euch auf diesem einfach die DAZN-App installieren und das Spiel live verfolgen. Für Besitzer eines älteren TV-Gerätes empfiehlt sich, das Notebook mit einem HDMI-Kabel an diesen anzuschließen.

Seit einigen Monaten strahlt DAZN die Highlights aus seinem Programm auch auf den beiden linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 aus. Zu empfangen sind diese über eine Zusatzzahlung zu einem bestehenden Sky- oder Vodafone-Vertrag. PSG vs. Nizza wird heute ab 20.50 Uhr auf DAZN 1 gezeigt.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. OGC Nizza heute live: Das kostet und das bietet DAZN

Paris Saint-Germain (PSG) vs. OGC Nizza: Die Aufstellungen

Ihr wollt wissen, mit welcher Aufstellung PSG in das Spiel gegen Nizza geht? Dann seid Ihr hier genau richtig, da wir Euch an dieser Stelle etwa eine Stunde vor dem Anpfiff die Startformationen beider Teams zeigen.

Paris Saint-Germain (PSG) vs. OGC Nizza: Die Ligue 1 heute im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr könnt das Spiel heute nicht live bei DAZN verfolgen? Dann schaut in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. In diesem halten wir Euch zeitnah über jede Aktion auf dem Rasen auf dem Laufenden.

Hier findet Ihr den LIVE-TICKER Paris Saint-Germain vs. OGC Nizza.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird PSG vs. Nizza übertragen