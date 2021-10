In der Champions League kommt es zum Duell zwischen PSG und RB Leipzig. Wir verraten Euch, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM läuft.

Dritter Auftritt für RB Leipzig in der Gruppenphase der Champions League! Der Bundesligist steht am heutigen Dienstag, 19. Oktober, vor einer besonders schweren Aufgabe, geht es doch auswärts gegen Paris Saint-Germain. Das Spiel der Gruppe A wird um 21 Uhr im Parc des Princes (Prinzenpark) in Paris angepfiffen.

So langsam sollte RB Leipzig in der Champions League 2021/22 die ersten Punkte holen, will der Vizemeister im Kampf um das Erreichen des Achtelfinales nicht schon früh ins Hintertreffen geraten. Nach der 3:6-Auftaktniederlage gegen Manchester City unterlag Leipzig dem belgischen Meister FC Brügge - ein Spiel, dass RB gewinnen muss, um auf einen der begehrten ersten beiden Tabellenplätze zu kommen.

Auch in der Bundesliga liegt Leipzig hinter den eigenen Erwartungen zurück. Am vergangenen Samstag sprang beim SC Freiburg nach einer Führung ein 1:1 heraus, das bedeutet Platz acht nach acht Spieltagen. Und jetzt steht die Mammutaufgabe in der Königsklasse bei PSG um das Star-Duo Lionel Messi und Kylian Mbappe bevor. RB-Trainer Jesse Marsch weiß um die schwere der Aufgabe. "Paris war schon ohne Messi so eine gute Mannschaft. Wir müssen sehr gut verteidigen und konsequenter vor dem Tor sein", sagte Marsch.

PSG, in der Gruppe A Tabellenführer mit vier Punkten, gewann seine Generalprobe für das heutige Spiel in der Ligue 1 gegen Angers mit 2:1. Auch in der heimischen Liga thront das Starensemle an der Tabellenspitze.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig: Goal liefert Euch alle Infos zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Begegnung live im TV und STREAM.

Champions League heute live - PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig: Das Spiel in der Übersicht

Begegnung Paris Saint-Germain - RB Leipzig Wettbewerb Champions League, 3. Spieltag, Gruppe A Datum Dienstag, 19. Oktober Anpfiff 21 Uhr (im LIVE-TICKER von Goal) Ort Parc des Princes, Paris

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig: Wird die Champions League heute live übertragen?

Beste Fußball-Liga der Welt - diesen Beinamen trägt die Champions League zu Recht! Die besten Spieler der Welt wollen natürlich nicht nur im Stadion, sondern auch im TV und im LIVE-STREAM gesehen werden.

In Deutschland werden alle Spiele der Champions League live übertragen. Doch eins gleich vorneweg: Im Free-TV ist bis zum 28. Mai, dem Tag des Finales, kein Spiel live zu sehen.

Fest steht also schon einmal, dass PSG vs. RB Leipzig heute live übertragen wird. Doch von welchem Anbieter? Das klären wir für Euch in den kommenden Abschnitten.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute live: DAZN und Amazon Prime Video übertragen die Champions League

Neue Saison, neue Verteilung der Übertragungsrechte! Diese wurden bis Ende der Saison 2023/24 vergeben - und zwar an DAZN, Amazon Prime und eben für das Finale an das ZDF. Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind also keine Spiel mehr im Pay-TV bei Sky zu sehen.

137 Partien gibt es insgesamt in dieser Königsklassen-Saison, 121 könnt Ihr live bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst zeigt somit mehr Champions-League-Spiele als jemals zuvor - ein DAZN-Abo ist für alle Fans der Champions League ein "Must have", auch da es bei DAZN an jedem Spieltag der Champions League die beliebte Konferenz zu sehen gibt.

Doch was ist mit den anderen 16 Spielen? Für diese liegen die Übertragungsrechte bei einem im Fußball bisher wenig in Erscheinung getretenen Anbieter: Amazon Prime Video. Über den kostenpflichtigen Streamingdienst des Versandriesen seht Ihr dienstags 16 Spiele exklusiv - so exklusiv, dass die ausgewählte Partie auch nicht in der DAZN-Konferenz läuft. Heute fiel die Wahl auf das Spiel des BVB bei Ajax Amsterdam. Somit steht fest, dass Ihr PSG vs. RB Leipzig exklusiv bei DAZN als Einzelspiel und in der Konferenz verfolgen könnt.

Wenn Ihr das Spiel heute live sehen wollt, benötigt Ihr ein Abo des Streamingdienstes. Dieser bietet zwei Abo-Alternativen an:

Jahresabo: 149,99 Euro (etwa 12,50 Euro pro Monat)

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar)

Avant la rencontre 🆚 @RBLeipzig, notre capitaine @marquinhos_m5 revient sur le début de la phase de groupes de la @ChampionsLeague du club de la capitale. #PSGRBL



❤️💙 #WeAreParis — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 17, 2021

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute live: Die Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN

Besondere Spiel in der Champions League benötigen eine spezielle Übertragung. Aus diesem Grund startet der DAZN-LIVE-STREAM zu PSG vs. RB Leipzig heute bereits um 20.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Spielbeginn.

Moderator Alex Schlüter und Experte Sebastian Kneißl führen durch die Vorberichterstattung, ehe Marco Hagemann das Spiel gemeinsam mit Kneißl kommentieren wird. In der Konferenz hört Ihr die Stimme von Kommentator Jan Platte, wenn nach Paris geschaltet wird. Die von Tobi Wahnschaffe moderierte Konferenz beinhaltet ab 21 Uhr folgende Spiele:

PSG - RB Leipzig

Atletico Madrid - FC Liverpool

FC Porto - AC Mailand

Shakhtart Donezk - Real Madrid

Inter Mailand - Sheriff Tiraspol

Den LIVE-STREAM zum Einzelspiel und der Konferenz könnt Ihr auf der DAZN-Homepage via PC oder Laptop öffnen, zudem mit der kostenlosen DAZN-App auch auf Eurem Smart-TV, Handy oder Tablet abrufen. (Auf all diesen Geräten könnt Ihr den DAZN-STREAM abrufen).

Das alles klappt aber nur mit einer stabilen Internetverbindung.

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig: Die Highlights der Champions League

Spiel verpasst? - dann habt Ihr immer noch die Möglichkeit, Euch die Höhepunkte von PSG vs. RB Leipzig bei DAZN und auf dem YouTube-Kanal des Streamingdienstes anzusehen.

Zudem gibt es eine kostenlose Variante. Das ZDF zeigt am morgigen Mittwoch, 20. Oktober, ab 23 Uhr die Highlights der Spiele des 3. Spieltags im Rahmen der Sendung "sportstudio UEFA Champions League".

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Welche elf Spieler stehen bei PSG und RB Leipzig heute beim Anpfiff auf dem Rasen? Das zeigen wir Euch hier bereits gut eine Stunde vor dem Anpfiff, wenn die beiden Teams ihre Aufstellung bekanntgegeben haben.

Die Champions League auf Goal: PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Spiel heute nicht live bei DAZN verfolgen? Kein Problem, mit dem ausführlichen LIVE-TICKER von Goal seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand - und das sogar kostenlos!

Hier geht's zum LIVE-TICKER Paris Saint-Germain vs. RB Leipzig!

PSG (Paris Saint-Germain) vs. RB Leipzig heute live: Die Übertragung der Champions League in der Übersicht