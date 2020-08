PSG: Wie soll es erst bei einem Champions-League-Titel aussehen? So irre laufen die Partys der Stars von Paris Saint-Germain

Auch ohne den Champions-League-Titel gab es bei PSG in den letzten Jahren schon die ein oder andere große Party. Kann das noch gesteigert werden?

HINTERGRUND

Fast zehn Jahre ist es nun her, dass der Emir von , Tamim bin Hamad Al Thani, sich mit dem Staatsfond Qatar Sports Investments bei eingekauft hat. Zum Präsidenten machte er seinen langjährigen Freund Nasser Al-Khelaifi. Seitdem gehen die großen Stars in der französischen Hauptstadt ein und aus.

Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Angel Di Maria, Dani Alves und zuletzt eben Neymar und Kylian Mbappe sind dabei nur die größten Namen. Das große Ziel, nämlich der Gewinn der , gelang PSG bislang aber noch nicht.

Nichtsdestotrotz ist der neunfache Meister zum Glamourklub geworden. Das liegt zum einen an der Philosophie des Vereins selbst, zum anderen natürlich an den Spielern. Während ihre Qualität auf dem Platz meist unumstritten ist, sorgen sie gerne auch einmal mit ihrem Verhalten abseits des Sports für Schlagzeilen.

Mehr Teams

"Nichts als Geburtstagsfeiern" bei PSG - Neymar setzt die Maßstäbe

Bei PSG soll eine ausgefallene Partykultur herrschen, das verriet BVB-Neuzugang Thomas Meunier nach seinem Abschied aus Paris. "Nichts als Geburtstagsfeiern – das ist unglaublich", erzählte der Belgier vor wenigen Tagen RTBF. "Als ich in Brügge gespielt habe, waren die Geburtstage immer in einer Bar und wir spielten Darts oder Billard, aber dort war es unglaublich."

Es habe aber nur das Bild des Klubs widergespiegelt, ergänzte der 28-Jährige. "Miete einen Palast oder ein anderes Bauwerk und feiere mit hunderten von Leuten. Daran sieht man, dass sie mehr als Fußballer sind. Sie sind Stars." Meunier verneinte nicht, die Veranstaltungen genossen zu haben, "aber es war schon alles sehr extravagant", schloss er ab.

Wenn es ums Feiern geht, ist vor allem der Brasilianer Neymar immer ganz vorne dabei. 2018 feierte er seinen Geburtstag im Pariser Luxus-Restaurant Pavillon Cambon mit einem strengen Dresscode (Männer sollten im schwarzen Smoking erscheinen, Frauen in langen Kleidern) und mehr als 150 Gästen, darunter die komplette Mannschaft, Klubboss Al-Khelaifi, sowie 50 Freunde und Familienmitglieder aus der Heimat, die er alle einfliegen ließ.

Ein Jahr später feierte er seinen 27. Geburtstag mit noch mehr Gästen und dem Motto "eine Nacht in rot". Fehlen dürfen dabei natürlich nie die persönlichen Sponsoren Neymars, welche gut sichtbar die Location zieren.

Auch 2020 gab es wieder eine Neymar-Party, diesmal im Pariser Nobelclub Yoyo und mit weißer Abendkleidung als Motto. Am Eingang wurden die Handys der Gäste eingesammelt, sodass möglichst wenig an die Öffentlichkeit gelangt. Sein Debüt auf einer Feier vom PSG-Superstar feierte damals Neuzugang Ander Herrera, der im Anschluss äußerst spannende Einblicke gewährte.

"Was ist nicht passiert?!", antwortete der Mittelfeldspieler bei La Resistencia auf die Frage, was dort alles geschehen sei. "Die Wahrheit ist, wenn er etwas tut, macht er es, um eine gute Zeit zu haben. Und er organisierte es, um eine gute Zeit zu haben."

Herrera verriet, dass der Nachtclub in zwei Etagen unterteilt war. "Männer mit einer Frau oder Freundin waren in der oberen Etage untergebracht, alle Singles sollten sich unten einfinden", so der Spanier. "Meine Frau hat mich nicht einmal in die untere Etage gelassen, um auf die Toilette zu gehen."

PSG-Trainer Tuchel stört das "Party-Image"

Auch Trainer Thomas Tuchel war bereits unter den Gästen, obwohl er mit diesem Image eigentlich nichts anfangen kann. Es mache den Eindruck, "wir wären nicht seriös, nicht professionell", gab der 46-Jährige zu. Noch deutlicher wurde er, als die PSG-Stars Ende Februar zwei Tage nach der Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei (1:2) und drei Tage vor dem Ligaspiel gegen Bordeaux ausgelassen den Geburtstag von Cavani, Di Maria und Mauro Icardi feierten.

"Ich war wirklich sehr überrascht von dem Video", war Tuchel sichtlich enttäuscht über eine Aufnahme, die Neymar zusammen mit Cavani und Torhüter Keylor Navas oberkörperfrei auf der Tanzfläche zeigte. "Es war ein freier Tag, ja. Es ist ihr Privatleben, ja. Aber sie können sicher sein, dass wir mit diesem Party-Image nicht glücklich sind", wurde der Deutsch ernst.

Sollte PSG am Sonntag gegen den FC Bayern (21 Uhr im LIVE-TICKER und live auf DAZN) endlich den ersten Titel in der Königsklasse einfahren, dürfte auch in Sachen Partyplanung in neue Sphären vorgedrungen werden, genügend Spezialisten tummeln sich ja im Verein.

Es wäre eine Party, gegen die sicherlich auch Tuchel nichts einzuwenden hätte.